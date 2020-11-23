لاعب آرسنال يتعرض لهجوم حاد على السوشيال ميديا بعد طرده

تعرض لاعب آرسنال الانجليزي نيكولاس بيبي للأساءه المقززه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرده بالأمس في مباراة فريقه أمام ليديز يونايتد.

وقال أرسنال في بيان رسمي يدين "الاساءة المقززة" ندين الإساءة المقززه الموجهة للاعب الفريق نيكولاس بيبي وازجيان أليوكسي في وسائل التواصل الاجتماعي هذا غير مقبول، وسنعمل مع الشرطة والسلطات لتتبع ومقاضاة الجاني.

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تعادل في المباراة الأخيرة أمام ليديز بنتيجة سلبية وفي وقت سابق سألوا الاعب عن أسرته فرد قائلاً: أبي المجتهد وأمي الجميلة" فأسرة نيكو كانت دائماً تقدم الدعم له منذ الصغر، كانت الجدار الحامي للطفل الذي طمح في أن يصبح لاعباً محترفاً في كرة القدم، وحتى هذه اللحظة مازال اللاعب الإيفواري ينشر دائماً لحظاته السعيده مع أسرته المكونة من أبويه وأشقاءه وأفراد عائلته المقربون دلالة على حبه الكبير لعائلته التي كان لها دوراً هاماً في ما وصل إليه وما سيصل له في المستقبل.

