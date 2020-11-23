صور.. وزير الشباب والرياضة يتابع أعمال تطوير ملاعب جامعة حلوان

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وأشاد وزير الشباب والرياضة بأعمال التطوير الجارية رغم الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا، كما يجرى العمل لاستكمال المزيد من أعمال التطوير.
وأكد الدكتور أشرف صبحى أهمية دعم وتطوير الرياضة فى مختلف الجامعات المصرية واكتشاف مواهب الطلاب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية لديهم.
ورافق رئيس جامعة حلوان وزير الشباب والرياضة فى جولة ميدانية تفقدية داخل الجامعة، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الرياضية التى قام بها طالبات كلية التربية الرياضية.
وثمن الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الجهود المبذولة فى مبادرة تطوير الملاعب، مشيدًا بأهمية دعم الرياضة فى الجامعات المصرية، مما سيؤدى بشكل إيجابى إلى خلق بيئة مناسبة للطلاب للتفوق والإبداع الرياضى، مؤكدًا لى استمرار أعمال التطوير بالملاعب الرياضية والمنشآت كل بالجامعة بما يحقق أهداف التنمية.
ومن المقرر أن يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ندوة بعنوان "مصر أولا.. لا للتعصب" بمسرح مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان
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