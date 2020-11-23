دليفرى الأدوية فى بيان عاجل بالبرلمان.. باب خلفى لانتهاك القانون

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بيانا عاجلا موجه لرئيس مجلس الوزراء ولوزارة الصحة والهيئة المصرية للدواء حول انتشار التطبيقات الإلكترونية تحت مسمى "مساعدة المرضى لتوصيل الدواء للمنازل".





وأكد أن هذه التطبيقات تنتهك وتتجاوز مجموعة قوانين منها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون تنظيم الإعلان للخدمات الصحية، وقانون الغش والتدليس، وهى القوانين التى تنظم العلاقة الخاصة بتداول الدواء والإعلان عنه من أول المادة الخام مرورا بالتصنيع والتوزيع حتى يصل إلى المريض فقط من خلال بيع الدواء فى الصيدلية مع مراعاة استشارة وإشراف صيدلى على عملية صرف الدواء بروشته طبية.

ولفت إلى أن غياب الرقابة على هذه التطبيقات باب خلفى لبيع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية دون الالتزام بضوابط الصرف مع عدم ضمان توافر الاشتراطات الصحية من شروط التخزين والحفظ الواجب مما يعرض المريض للخطر إلى جانب بيع أدوية مغشوشة أو غير معلومة المصدر أو غير مسجلة أو تالفة وكذلك تعد أحد صور التهرب الضريبى.

وأشار النائب إلى أن هذه التطبيقات تعمل بعيدا عن رقابة وزارة الصحة، ويكون التعامل مع صيدليات غير حاصلة على تراخيص لممارسة هذا النشاط بهذه الطريقة، فضلا عن أنها تقوم بصرف الدواء بدون روشتة.

وحذر عضو لجنة الصحة بالبرلمان، من التهاون فى التعامل مع هذه التطبيقات التى تعمل بدون غطاء قانونى وبعيدا عن رقابة الحكومة وانه قد يكون مقبولا فى بيع الأدوية "over the counter "OTC مثل المكملات الغذائية والفيتامينات فى الصيدليات دون روشتة ولكنه من غير المقبول ترك أى كيان يبيع أى منتج يؤثر على صحة المواطن دون رقيب.