رئيس جامعة القاهرة: الكشف على 1965 مواطنا بقافلة حلايب وشلاتين وأبو رماد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن القافلة التنموية الشاملة التى أطلقتها جامعة القاهرة إلى مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، كشفت على 1965 مواطنا وقدمت العلاج والأدوية لهم بالمجان، فضلا عن توزيع المواد الغذائية، والبطاطين، ولعب الأطفال، والمستلزمات المدرسية، بالإضافة إلى توعية الأهالى بفيروس كورونا المستجد، وأضرار التدخين، والأمراض الناتجة عن سوء التغذية.





وفى بيان رسمى، أضاف الخشت، أن الفريق الطبى المشارك فى القافلة نجح فى إجراء نحو 20 عملية جراحية حرجة منها؛ استخراج جسم غريب بالأنف لطفلة لا تتجاوز العامين كانت تعانى من اختناق، وإنقاذ مسن يعانى من هبوط فى القلب وتحويله للعناية المركزة، وإجراء عملية حمل خارج الرحم لإحدى السيدات، كما تم تحويل بعض الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة.

وأشار إلى أن الفريق الطبى للقافلة أجرى التدخلات اللازمة فى مجال طب الأسنان لحوالى 282 حالة ما بين خلع وحشو وتنظيف للأسنان، وتوزيع مستلزمات العناية بالأسنان على الأطفال، وتوعيتهم بالطرق الصحيحة لتنظيف أسنانهم، وذلك بجانب الكشف على 1372 حالة من الأغنام والماعز والإبل بالوحدات البيطرية بحلايب وشلاتين وأبو رماد، وتوفير الأمصال اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح، أن القافلة قدمت خلال زيارتها إلى مدارس حلايب وشلاتين، برامج للتنمية المهنية للمعلمين وتم تدريبهم على الاستراتيجيات الحديثة فى التدريس وطرق تنمية أخلاقيات الولاء والانتماء وتعليم الأطفال السلوكيات الإيجابية، والبرامج الحديثة فى تعديل السلوك والتربية الخاصة للطفل وكيفية معالجة المشكلات التى يواجهونها ، كما عقدت القافلة ندوات تثقيفية لأولياء الأمور لتعريفهم بالطرق العلمية فى بناء العقل المصرى، وتنمية مهارات التفكير النقدى لديهم ولدى أبنائهم.

يذكر أن القافلة التنموية الشاملة لجامعة القاهرة، بحلايب وشلاتين وأبو رماد ضمت 44 أستاذًا من مختلف التخصصات الطبية مثل الباطنة، والصدرية، وجراحة الأوعية، والعظام، والجلدية، والأنف والأذن، والرمد، والمخ والأعصاب، وطب الأطفال، والأورام وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والتمريض، والصيدلة، إلى جانب أساتذة من كليات الطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية، والطب البيطرى.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وجه بإطلاق القوافل التنموية الشاملة لمختلف المحافظات والمدن والقرى الأكثر احتياجًا انطلاقًا من دور جامعة القاهرة ومسؤوليتها تجاه المجتمع، لتقديم خدمات صحية ومجتمعية مجانية لآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى، والاستفادة من الكفاءات العلمية فى الجامعة بمختلف التخصصات.

وشارك المجلس القومى للمرأة فى فعاليات القافلة من خلال مشروعات ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة التى يرغب أهالى هذه المدن فى تعلمها مثل؛ الصناعات القائمة على جلد الماعز، والمشغولات اليدوية، وعمل معارض متخصصة لعرض منتجاتهم، فى إطار دعم وتمكين المرأة.