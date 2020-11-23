مستقبل وطن يتابع جولة إعادة انتخابات النواب بالبدرشين والعياط

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، وسط حضور مكثف بعدد كبير من اللجان الانتخابية بمركزى البدرشين والعياط، الدائرة الوحيدة التى تشهد جولة الإعادة بمحافظة الجيزة.





ووفقا لبيانها، فقد بدأت غرفة العمليات التى شكلها حزب مستقبل وطن لمتابعة انتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة، انعقادها برئاسة النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر، أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل، أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة. وأجرى اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، جولة على عدد من اللجان الانتخابية للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية خارج لجان الاقتراع التى فتحت أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحاً مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم أمام وداخل اللجان وسط هدوء نسبى أمام اللجان خلال الساعة الأولى فيما بدأ توافد الناخبين أمام اللجان بكثافة فى تمام الساعة الحادية عشر. وتضم دائرة البدرشين والعياط 625 ألف صوتاً انتخابيًا و75 مركزا انتخابيًا، و202 لجنة فرعية، ويتنافس بجولة الإعادة 4 مرشحين للفوز بمقعدين عماد الدرجلى وحازم رياض عويان مرشحا حزب مستقبل وطن والمستقلين عماد إمام ومحمود الحنفي.

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