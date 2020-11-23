ضمن قافلة تحيا مصر الإنسانية .. الجيزة تستلم 22 سيارة مواد غذائية

وبحسب بيان، اليوم الاثنين، كلف محافظ الجيزة، هند عبد الحليم نائب المحافظ لشؤون خدمة المجتمع بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة لتوزيع المواد الغذائية التى تشملها القافلة لضمان وصول المساعدات لمختلف القطاعات وللأسر الأولى بالرعاية.
وأشاد محافظ الجيزة بجهود صندوق تحيا مصر فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بجميع القطاعات وكذا قيامه بجهود كبيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.
ومن جانبها أوضحت نائب المحافظ أن القافلة ضمت 7 سيارات (دواجن) تشمل 40 ألف و500 شنطة مجمدات تحتوى كل منها على عدد 2 دجاجة و29 الف و250 شنطة وجبات مخصصة لتجهيز 234 ألف وجبة غذائية بالإضافة إلى 9 سيارات ( مواد غذائية) تشمل 18 الف كرتونة تحتوى كل منها على 5 كيلو أرز و2 كيلو سكر و350 جرام سمن و700 مللى زجاجة زيت و100 جرام شاى و1.5 كيلو مكرونة و500 جرام فول وسيارة ( بطاطس) تشمل 1000 كرتونة ضمن مبادرة بالهنا والشفا.
كما ضمت القافلة سيارة ضمن مبادرة دكان الفرحة ( ملابس) تشمل 2000 كرتونة تحتوى كل منها على 6 قطع ملابس رجالى متنوعة و2 قطعة ملابس حريمى و3 قطع ملابس بناتى و3 قطع ملابس أولادى بالاضافة عن 3 سيارات ضمن مبادرة شتاء أمن تحتوى على 10 آلاف بطانية.
وأضافت أنه تم استلام 21 جهاز غسيل كلوى و45 كرسيًا للغسيل الكلوى، من المقرر تسليمها لمديرية الشئون الصحية لتوزيعها على المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى بنطاق المحافظة.
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