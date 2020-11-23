فى محافظات المرحلة الأولى.. إقبال ملحوظ بانتخابات الإعادة لمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - ففى محافظة سوهاج، توافد الناخبون على التصويت داخل 1081 لجنة فرعية فى 688 مركزا انتخابيا فى 8 دوائر بالمحافظة وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وأوضح محافظ سوهاج طارق الفقى أن العملية الانتخابية بدأت دون معوقات على مستوى جميع اللجان الانتخابية، مشيرا إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكل اللجان بالمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة، منوها بأن هناك اتصالا مستمرا مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز لمتابعة الموقف أولا بأول.

ويشارك فى عملية التصويت بجولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب بسوهاج 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخبين، وتجرى الإعادة بين 28 مرشحا على 14 مقعدا للفردى فى 8 دوائر انتخابية بالمحافظة.

وفى قنا، شهدت اللجان الانتخابية إقبالا ملحوظا فى لجان مسقط رأس مرشحى جولة الإعادة فى الدوائر الانتخابية الأربعة بالمحافظة والتى يتنافس فيها 18 مرشحا لحسم الفوز بـ9 مقاعد بالنظام الفردى.

وشهدت لجان الحميدات والإشراف والجبلاو بالدائرة الأولى ومقرها مركز وبندر قنا إقبالا من المرشحين؛ سعيا لحسم الفوز بمقعدى الدائرة.

وفى الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة قوص شهدت أيضا لجان قفط وحجازة ومدينة قوص إقبالا متوسطا من قبل الناخبين لدعم مرشحيهم للفوز بمقعدى الدائرة.

وفى دائرة نجع حمادى والتى تضم مراكز "نجع حمادى ودشنا الوقف" شهدت اللجان إقبالا متوسطا من قبل الناخبين لدعم مرشحيهم للفوز بمقاعد الدائرة الثلاث.

وفى الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة أبوتشت وتضم مركزى أبوتشت وفرشوط شهدت القارة والكرنك ومجمع أبوشوشة والرزقة والدهسة إقبالا من قبل الناخبين لحسم مقعدى الدائرة.

وفى أسوان، شدد المحافظ أشرف عطية على ضرورة توفير المناخ الملائم لإدلاء الناخبين بأصواتهم فى سهولة تامة خلال جولة الإعادة، من خلال وضع جميع اللجان فى الدور الأرضى، لتسهيل حركة دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة.

وأشار عطية خلال جولته الميدانية اليوم لمتابعة عدد من لجان جولة الإعادة إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أوتحيز لمرشح على آخر، إذ يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجستى فقط.

ولفت إلى أنه تم تعقيم اللجان وتطهيرها، وتوفير المطهرات والصابون، موجها بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.