صور.. وزير النقل الفرنسى: الطيران المدنى المصرى يشهد طفرة غير مسبوقة

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وتناول اللقاء الجهود المستمرة بين مصر وفرنسا فى ضوء التصدى لجائحة كورونا وبحث الجانبان ما سببته الجائحة من أثار سلبية وكذا سبل إنعاش قطاع الطيران المدنى فى البلدين والتعامل مع الأزمة.
حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى وستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر ولفيف من قيادات وزارة الطيران.
وخلال اللقاء تطرق الجانبان إلى أهمية تحديث اتفاقية النقل الجوى بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار داخل قطاع الطيران المدنى المصرى، إذ تم مناقشة بعض المشروعات الجديدة الخاصة بتطوير المطارات المصرية والخطط الموضوعة من أجل تحديث أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران.
وفى هذا الإطار، أشار وزير الطيران إلى أهمية التعاون والتنسيق الفعال بين الشركة الوطنية وشركة إيرباص الفرنسية، مشيدا بأواصر العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا فى مجال صناعة النقل الجوى على مدار التاريخ.
كما أضاف وزير الطيران أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات وكذا التعاون فى مجال تحديث أسطول مصر للطيران وانضمام 20 طائرة من أحدث الطرازات مؤخرا لأسطول الناقل الوطنى من طرازى الإيرباص A320Neo والإيرباص A220-300.
وفى السياق ذاته، أكد وزير النقل الفرنسى أن قطاع الطيران المدنى المصرى يشهد طفرة غير مسبوقة فى تطوير البنية التحتية وإنشاء المطارات والذى يأتى بالتوازى مع تحديث أسطول شركة مصر للطيران، مشيدا بما لمسه من تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمطارات المصرية بأعلى المستويات وفقاً لتوصيات المنظمات الدولية، وهو ما يؤكد التزام منظومة الطيران المدنى المصرية بكل المعايير الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة الوقائية بما يحافظ على صحة وسلامة المسافرين والعاملين.
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