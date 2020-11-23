قومى الإعاقة يتابع تصويت الناخبين فى جولة الإعادة بانتخابات النواب

جدة - نرمين السيد - تواصل غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أعمالها اليوم فى متابعة تصويت الناخبين خلال جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها يومى الإثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر الجارى.





وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى على مقاعد النظام الفردى فى دوائر 13 محافظة وهى: "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

وتستقبل غرفة عمليات المجلس استفسارات وشكاوى الناخبين من ذوى الإعاقة على الخط الساخن الخاص بالمجلس على رقم 16736، وتتلقى الغرفة الاستفسارات والصور وغير ذلك من خلال خدمة "واتس آب" على رقمى 01551816614- 01285588657 ومن خلال الصفحة الرسمية للمجلس على "فيسبوك"، وذلك للتيسير على مجموعة كبيرة من ذوى الإعاقة فى عملية الانتخاب والرد على استفساراتهم وحثهم على المشاركة والتصويت.