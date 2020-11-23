وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى على مقاعد النظام الفردى فى دوائر 13 محافظة وهى: "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
وتستقبل غرفة عمليات المجلس استفسارات وشكاوى الناخبين من ذوى الإعاقة على الخط الساخن الخاص بالمجلس على رقم 16736، وتتلقى الغرفة الاستفسارات والصور وغير ذلك من خلال خدمة "واتس آب" على رقمى 01551816614- 01285588657 ومن خلال الصفحة الرسمية للمجلس على "فيسبوك"، وذلك للتيسير على مجموعة كبيرة من ذوى الإعاقة فى عملية الانتخاب والرد على استفساراتهم وحثهم على المشاركة والتصويت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قومى الإعاقة يتابع تصويت الناخبين فى جولة الإعادة بانتخابات النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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