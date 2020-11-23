عمال مصر يدعو إلى المشاركة في جولة إعادة المرحلة الأولي من انتخابات النواب

دعا الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي ،ونقاباته العامة ،وجميع مؤسساته ،الملايين من عمال مصر إلى الخروج ،والمشاركة في جولة إعادة المرحلة الأولي من إنتخابات مجلس النواب 2020،والتي تبدأ صباح اليوم الإثنين وتنتهي غدًا الثلاثاء ،في 13 محافظة ،مؤكدًا على توجيهات إلى الإتحادات العمالية المحلية بالمحافظات بالإستمرار في تفعيل غرف العمليات ،والتواصل مع الغرفة الرئيسية بالقاهرة ،لرصد حالة الإنتخابات ،وحث العمال على المشاركة ،والتواصل معهم داخل مواقع العمل والإنتاج .

وناشد الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله ، العمال بالخروج للمشاركة فى مرحلة الإعادة ،وذلك لممارسة الحق الانتخابى، مطالبًا العمال بالتصويت ودعم كل مرشح مدافع بشكل حقيقى عن حقوقهم المشروعة، ومن أجل قوانين ،و تشريعات متزنة تحافظ على حقوق العمال فى مواجهة التحديات الراهنة،وتحقق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

وأكد وهب الله ،على دور العمال ،وأهمية مشاركتهم كقوة تصويتية ،وانتاجية كبيرة تقترب من الـ30 مليون عامل حسب أخر الاحصائيات ،مشيرا إلى أن التنظيم العمالي بكافة مؤسساته وفروعه المحلية يسعى إلى تسهيل مهمة مشاركتهم كحق دستورى، وقانونى، ووطنى من أجل الإدلاء بأصواتهم لصالح كل من يرونه مدافع حقيقى وبوعى عن حقوقهم ،ويتبنى مطالبهم، موضحا أنه ليس بغريب علي "عمال مصر" المشاركة بوعى وفعالية وإختيار الأصلح، استكمالًا لدورهم فى دعم ومساندة الدولة المصرية على مدار التاريخ ،ولمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، إضافة إلى دورهم كدروع للدولة فى العملية الإنتاجية .

وانطلقت جولة إعادة المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2020، للمصريين بالخارج، حيث تستقبل المقار الدبلوماسية في الخارج منذ يومين ،وحتى اليوم ،بطاقات الاقتراع الواردة عبر البريد، و تجرى بالداخل اليوم الإثنين ،وتنتهي بعد غدًا الثلاثاء .. وتجرى الإعادة للمرحلة الاولى في 13 محافظة كالآتي: محافظة الجيزة بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة الفيوم بين 14 مرشحين على 7 مقاعد، وفى محافظة المنيا بين 30 مرشحين على 15 مقعد، وفى محافظة الوادى الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة بنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وفى محافظة سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعد، وفى محافظة قنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، وفى محافظة مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين.

فيما خرجت محافظة البحر الأحمر من الإعادة بعد فوز المرشحين بجميع المقاعد المخصصة لها وحسمها من الجولة الأولى.

ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.