عمال مصر يدعو إلى المشاركة في جولة إعادة المرحلة الأولي من انتخابات النواب

وناشد الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله ، العمال بالخروج للمشاركة فى مرحلة الإعادة ،وذلك لممارسة الحق الانتخابى، مطالبًا العمال بالتصويت ودعم كل مرشح مدافع بشكل حقيقى عن حقوقهم المشروعة، ومن أجل قوانين ،و تشريعات متزنة تحافظ على حقوق العمال فى مواجهة التحديات الراهنة،وتحقق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وأكد وهب الله ،على دور العمال ،وأهمية مشاركتهم كقوة تصويتية ،وانتاجية كبيرة تقترب من الـ30 مليون عامل حسب أخر الاحصائيات ،مشيرا إلى أن التنظيم العمالي بكافة مؤسساته وفروعه المحلية يسعى إلى تسهيل مهمة مشاركتهم كحق دستورى، وقانونى، ووطنى من أجل الإدلاء بأصواتهم لصالح كل من يرونه مدافع حقيقى وبوعى عن حقوقهم ،ويتبنى مطالبهم، موضحا أنه ليس بغريب علي "عمال مصر" المشاركة بوعى وفعالية وإختيار الأصلح، استكمالًا لدورهم فى دعم ومساندة الدولة المصرية على مدار التاريخ ،ولمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، إضافة إلى دورهم كدروع للدولة فى العملية الإنتاجية .
فيما خرجت محافظة البحر الأحمر من الإعادة بعد فوز المرشحين بجميع المقاعد المخصصة لها وحسمها من الجولة الأولى.
ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.
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