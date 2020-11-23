استمرار أنشطة الهلال الأحمر المصري التوعوية لطلاب مدارس الإسماعيلية

تحت شعار " دعم العودة الآمنة بالمدارس"، تستمر أنشطة الهلال الأحمر المصري التوعوية لطلاب المدارس بمحافظة الإسماعيلية للاسبوع الثاني، والتي كانت قد انطلقت في الخامس عشر من الشهر الجاري مستهدفة تقديم خدمات وأنشطة الترويج الصحي والتوعية بضرورة وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ونشر السلوكيات الصحيحة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بين طلاب المدارس بكافة المراحل التعليمية المختلفة بجميع أنحاء محافظة الإسماعيلية.

واستهدفت المبادرة حتى الآن ٢٨٥ مدرسة بمناطق (أبو صوير وفايد والوصفية والقصاصين والتل الكبير وغيرها) بعدد مستفيدين تجاوز ١٥ ألف طالب وبمشاركة أكثر من ٤٠٠ متطوعا من متطوعي الهلال الأحمر المصري، بالإضافة الى توزيع حقائب النظافة الشخصية على الطلاب والتوعية بأهمية استخدامها والإعتناء بالنظافة العامة واليومية بشكل مستمر، إلى جانب تعليق الملصقات التوعوية الشارحة للسلوكيات اللازم اتباعها لتجنب انتقال العدوى وآليات المحافظة على السلامة الشخصية.

ويذكر أن للهلال الأحمر المصري يقوم بدور رائد في مكافحة انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة من خلال عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشأت الحيوية والمستمرة إلى جانب توزيع حقائب مستلزمات النظافة الشخصية وحملات التوعية الصحية التي استهدفت مختلف فئات وشرائح المجتمع بكافة محافظات الجمهورية.