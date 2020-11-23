وزير الإنتاج الحربي يناقش توطين تكنولوجيا صناعة كاميرات المراقبة بمصر مع سفير كوريا الجنوبية.. تفاصيل

بحث المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي مع هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة أوجه التعاون المشترك، وذلك خلال استقباله بديوان عام الوزارة.

وأكد الوزير "مرسي"، خلال اللقاء، على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الكورية في مختلف المجالات، والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين، وتم خلال اللقاء مناقشة موضوعات التعاون القائمة في مختلف مجالات التصنيع العسكرية والمدنية، ومنها مستجدات التعاون في مجال إدارة وإقامة مصانع تدوير المخلفات في إطار العقد الموقّع بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة (JST) الكورية لتصنيع مكونات المحطات وتوطين صناعة معدات خطوط تدوير المخلفات طبقًا للمعايير العالمية والتى تساهم فى حماية البيئة من التلوث.

وناقش الوزير سبل تعزيز التعاون مع الجانب الكوري الجنوبي للتصنيع المشترك وتوطين التكنولوجية الكورية في مجال أنتاج كاميرات المراقبة بشركات الإنتاج الحربي للخروج بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة، لتكون مصر مركزًا لتصدير هذه المنتجات للأسواق العربية والإفريقية وذلك بالاستفادة من القوانين الحالية المحفزة على الاستثمار فى مصر والاتفاقيات التجارية بين مصر ومختلف الدول.

ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي الدعوة للشركات الكورية للمشاركة في معرض (EDEX) القادم المقرر إقامته نهاية العام القادم 2021.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه يوجد رغبة من الجانبين في إقامة شراكات صناعية مثمرة في مختلف المجالات، خاصةً في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وزيادة أنشطتها في مصر خاصة في مجال مصانع انتاج العربات الكهربائية، وذلك من خلال إصدار قانون الاستثمار، بالإضافة إلى إقامة المناطق الحرة واللوجستية والاقتصادية، وتطوير البنية التحتية.

من جانبه أعرب هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجانبين والثقة المتبادلة بين الشركات الكورية وشركات الإنتاج الحربي، متمنيًا تحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة وتشجيع عقد شراكات جديدة ودعم التوأمة بين مصر وكوريا فى مجالات التصنيع المختلفة والبحث العلمي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

كما أثنى السفير على الخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي، وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به الوزارة لدعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير، مشيرا إلى أن علاقة كوريا الجنوبية بمصر راسخة وأنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.

وأضاف أن مصر بموقعها الجغرافي والاستراتيجي كدولة محورية تلعب دورًا هامًا بين أفريقيا وآسيا وأوروبا في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، موضحا أن الاقتصاد المصري يعد أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، كما أن مصر سوق ضخم، وتمتلك إمكانات بشرية هائلة، ووفقا للإحصائيات الدولية ستصبح مصر من أكبر اقتصاديات العالم خلال الفترة المقبلة، ومن ثم ستكون مصر شريكًا اقتصاديًا هامًا لكوريا الجنوبية.