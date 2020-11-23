سفير نيوزيلندا في القاهرة عن مباراة الأهلي والزمالك: أشجع الأحمر لتحقيق اللقب التاسع

تعيش سفارة نيوزيلندا بالقاهرة حالة انقسام حاد بسبب مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الأندية الأبطال والتي تقام يوم الجمعة القادم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يشجع عدد من أعضاء السفارة من النيوزيلنديين فريق الزمالك بينما يشجع فريق آخر فريق الأهلي، وحدثت حالة جدل بين السفير جريج لويس، مشجع الأهلي والمخترع الرئيسي لمصطلح "دبلوماسية المانجو" ونائبه "روس" مشجع الزمالك.

وقال السفير في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إنه يعرف عشق المصريين لكرة القدم، وبعد أيام ولأول مرة سيشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي والزمالك.



وتابع السفير أنه شخصيًا يشجع الأهلي لتحقيق اللقب التاسع بينما يأمل روس -نائب رئيس البعثة- أن يحقق الزمالك لقبه السادس.

وشدد السفير على أنه وفي النهاية سيكون هذا هو اللقب الخامس عشر لنادي مصري.

من جانبه كشف د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقيقة الأنباء المترددة بشأن وجود احتمالية لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلا:"لا يوجد أي قرار بتأجيل أي حدث رياضي".

وتلقت جماهير الأهلي والزمالك، خبرا سارا بعد موافقة الكاف على حضور من 5 إلى 10 آلاف متفرج لنهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستقام الجمعة المقبل بإستاد القاهرة الدولي. وكان محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد كرة القدم، إن الكاف أكد رسميا ترحيبه بحضور من 5 لـ 10 آلاف مشجع لنهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، ومن المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل. وأضاف فضل في تصريحات إعلامية، أن الكاف وافق على حضور الجماهير، بعدما أرسلنا خطابا خلال الأيام الماضية، لكنه اشترط الموافقة الأمنية، وسيتم التواصل مع الجهات الأمنية وننتظر قرارهم لحسم الأمر نهائيًا خلال 48 ساعة.