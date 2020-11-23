سفير نيوزيلندا في القاهرة عن مباراة الأهلي والزمالك: أشجع الأحمر لتحقيق اللقب التاسع

وقال السفير في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إنه يعرف عشق المصريين لكرة القدم، وبعد أيام ولأول مرة سيشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي والزمالك.
وتابع السفير أنه شخصيًا يشجع الأهلي لتحقيق اللقب التاسع بينما يأمل روس -نائب رئيس البعثة- أن يحقق الزمالك لقبه السادس.
وشدد السفير على أنه وفي النهاية سيكون هذا هو اللقب الخامس عشر لنادي مصري.
من جانبه كشف د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقيقة الأنباء المترددة بشأن وجود احتمالية لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلا:"لا يوجد أي قرار بتأجيل أي حدث رياضي".
وتلقت جماهير الأهلي والزمالك، خبرا سارا بعد موافقة الكاف على حضور من 5 إلى 10 آلاف متفرج لنهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستقام الجمعة المقبل بإستاد القاهرة الدولي.
وكان محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد كرة القدم، إن الكاف أكد رسميا ترحيبه بحضور من 5 لـ 10 آلاف مشجع لنهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، ومن المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.
وأضاف فضل في تصريحات إعلامية، أن الكاف وافق على حضور الجماهير، بعدما أرسلنا خطابا خلال الأيام الماضية، لكنه اشترط الموافقة الأمنية، وسيتم التواصل مع الجهات الأمنية وننتظر قرارهم لحسم الأمر نهائيًا خلال 48 ساعة.
ويعاني فريق الأهلي من أزمة بسبب فيروس كورونا، الذي أصاب عددا من اللاعبين، في مقدمتهم الثنائي محمود عبدالمنعم "كهربا" وصالح جمعة، ولم تثبت العينة الثانية شفاءهما الكامل، وسيخضعان للفحص الطبي غدا.
ولم تكن الأزمة في الثنائي فقط، بل طالت وليد سليمان، اليوم بعدما أعلن إصابته هو ونجله بكورونا.
وبعد ثبوت إصابة وليد سليمان ب فيروس كورونا ، فمن المتوقع أن يطال الفيروس الكثير من اللاعبين، حيث شارك اللاعب في مباراة الأول من أمس، أمام فريق أبوقير للأسمدة، بدور الثمانية ببطولة كأس مصر، والتي فاز فيها الأهلي بنتيجة 2-1.
كما أصاب الفيروس ثنائي الأهلي أحمد ياسر ريان ومحمد شريف، والأخير شارك في التدريبات يوم الخميس، وخضع للمسحة قبل مباراة أبوقير للأسمدة في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وأعلن عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إيجابي كورونا.
وفي معسكر الزمالك، أصيب الثنائي حازم إمام ومحمد حسن ب فيروس كورونا، وظهرت نتيجة الأول بتماثله للشفاء، بينما خضع الثاني لمسحة أخرى أمس، يتحدد معها موقفه من الانضمام إلى معسكر الفريق.
ودارت أقاويل حول إصابة أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك بفيروس كورونا، إلا أن اللاعب أعلن عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، جاهزيته للمباراة، وأن ما يثار لا يتعدى الشائعات ووصل اليوم للقاهرة للمشاركة في المباراة.
ولم يصل الثنائي، علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، إلى القاهرة في موعدهما أمس، بسبب عطل في الطائرة، ومن المنتظر أن يصلا اليوم.
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