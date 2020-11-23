نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصيادلة"تتقدم بالشكر لوزيرة الصحة لدعم جهود النقابة فى التصدى لتطبيقات بيع الأدوية عبر الانترنت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر بخالص الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لدعم جهود النقابة فى التصدى لتطبيقات بيع الأدوية عبر الانترنت لمخالفة تلك المواقع للقانون، حيث ناقشت الوزيرة فى اجتماعها مع رؤساء الهيئات أمس الاليات والاجراءات اللازمة للتصدى لظاهرة بيع الأدوية للمرضى "أون لاين"عن طريق التطبيقات وصفحات التواصل الاجتماعى مايؤثرعلى صحة وسلامة المواطنين، كما ناشدت الوزيرة المواطنين بالحصول على الأدوية من الصيدليات أو المنشات الصحية حفاظَا على صحتهم.

وأشادت نقابة الصيادلة بموقف وزارة الصحة الايجابى بمناقشة اتخاذ اجراءات واليات للتصدى لهذا الأمر للحفاظ على صحة المواطن المصرى، كما أشادت النقابة ايضا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة للنهوض بالمنظومة الصحية.

يذكر ان النقابة العامة للصيادلة سبق وأرسلت خطابًا لكل من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، والأستاذ الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ومدير الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات اللواء طارق الزواوى، ولرئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور أحمد سمير فرج، لمطالبتهم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق مواقع بيع الأدوية عن طريق تطبيقات ووسائل التواصل الأجتماعى، وأمثلة لتلك التطبيقات ( يداوى - مزمن - وياك – فيزيتا وغيرها )، وذلك لمخالفة تلك المواقع للقانون.

كما تقدمت النقابة العامة بعدة بلاغات لمباحث الانترنت حملت رقم 49بتاريخ 18102020، ورقم 31 بتاريخ 1992020 أحوال ضد هذه المواقع، مطالبة باعمال القانون نحوهم.