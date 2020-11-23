التعليم العالى: 100 مليون جنيه لتشجيع التقدم البحثى من مبادرة طبق فكرتك

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار خلال لقائه مع فرانسيس ريتشاردونى رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة والدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة وعدد من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة؛ لمناقشة تجارب الجامعات المصرية فى التعامل مع فيروس كورونا، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى واجهت عدة تحديات بعد إغلاق الجامعات فى العام الماضى، ولهذا تم استخدام التعلم عن بُعد "عبر الإنترنت"، للتغلب على إغلاق الجامعات.



وتابع إنه تم استخدام المنصات الإلكترونية وأنظمة إدارة التعلم جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصرى وذلك على نطاق واسع، ونجح هذا الأمر بالفعل فى فترة الوباء، بالإضافة إلى أن المجلس الأعلى للجامعات قدم أكثر من 700 دورة تدريبية وورش عمل لبناء القدرات لأعضاء هيئة التدريس، ومن المقرر أن تعتمد خطة مصر لفترة ما بعد الوباء على التعلم المدمج مع زيادة الاعتماد على التعلم عبر الإنترنت إلى جانب التعليم التقليدى وجهاً لوجه.

وفيما يتعلق بالبحث العلمى، أضاف الدكتور خالد عبدالغفار أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خصصت نحو 100 مليون جنيه، لتشجيع التقدم البحثى من خلال مبادرة "طبق فكرتك" لتلقى الأفكار التكنولوجية المبتكرة وحلول لمواجهة فيروس كورونا تؤدى إلى توليد التكنولوجيا الوطنية للوصول إلى مرحلة الإنتاج الكمى وإصلاح المستشفيات التابعة للجامعة.

وأشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى أن لدينا أكثر من 300 مشروع جارٍ تنفيذه فى جامعات مختلفة، و549 مقالة بحث مفهرسة فى "PubMed"، و159 تجربة سريرية مُسجلة فى التجارب السريرية، اكتمل منها 38 تجربة وما زال هناك 121 تجربة جارية، بالإضافة إلى أن هناك 15 مشروعًا ممولا من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، و80 مشروعًا ممولا من أكاديمة البحث العلمي، وكذلك 262 تسلسل "جينوم فيروسى" كامل بواسطة العلماء المصريين.

وفيما يتعلق بسباق اللقاحات، أوضح عبدالغفار أن اللقاحات تتطلب عادةً سنوات من البحث والاختبار والعلماء يتسابقون لإنتاج لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا بحلول العام المقبل، مشيرًا إلى أن الباحثين يختبرون 54 لقاحًا فى تجارب سريرية على البشر، وما لا يقل عن 155 لقاحًا قبل السريرية قيد التحقيق النشط على الحيوانات منها 4 فى مصر وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وأنه من المتوقع البدء فى التجارب السريرية على لقاحين اثنين "الفيروس الكامل المعطل" خلال شهر تقريبًا.



وأضاف أن جميع المستشفيات الجامعية على استعداد لاستقبال الحالات المُصابة بـ "كوفيد - 19" من خلال توقيع البروتوكولات الحديثة، مشيرًا إلى أنه يوجد لدينا 3 لجان داخل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهى "اللجنة العليا للفيروسات، ولجنة إعداد مستشفيات الجامعة، ولجنة أبحاث كوفيد – 19".

من جانبه، أكد فرانسيس ريكياردون رئيس الجامعة الأمريكية، أن الهدف من الاجتماع هو تبادل الخبرات بين الجامعات حول التجارب التى تم إجراؤها حول وباء فيروس كورونا، مما سيعمل على العمل من حيث انتهى الآخرين ولكى يكون هناك تعاون بين جميع الجهات المشاركة، مشيرًا إلى أنه من المهم معرفة كيفية سير العملية التعليمية فى الجامعات، لتحسين طريقة التواصل مع الطلاب.

بدورها، قدمت الدكتورة عزيزة اللوزى الرئيس الأكاديمى المشارك للتعليم والتدريس التحويلى فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على مشاركته فى الاجتماع، مشيرة إلى أن هناك اهتماما بالغا من قِبل العديد من الجامعات فى مصر لإيجاد علاج لفيروس كورونا، من خلال التجارب والأبحاث التى يتم إجراؤها، مؤكدة أن التبادل الخبرات بين الجامعات ومعامل البحوث سيساهم فى تسهيل مهمة الحصول على علاج فعال للفيروس فى أقرب وقت ممكن.

فى السياق ذاته، أكد رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، المُشاركون فى اللقاء، أن الدراسة فى مصر أصبحت تعتمد على التعليم الهجين، الذى يجمع بين التعليم وجها لوجه داخل الجامعات وبشكل إلكترونى من خلال وسائل التعليم الإلكترونى، بهدف تقليل أعداد الطلاب المتواجدين داخل الحرم الجامعى.

وأشاروا إلى نجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية التى تم اتباعها فى عدد من الكليات خلال العام الماضي، وذكروا أن التعليم الإلكترونى أصبح وسيلة مهمة للغاية فى التواصل مع الطلاب الذين أصبحوا قادرين على استخدام الوسائل الإلكترونية الافتراضية بشكل فعال وأفضل فى التعليم، وأوضحوا أنه يتم عزل أى حالة يتم الاشتباه فى إصابتها داخل الجامعة قبل إجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، للتأكد من سلامتهم.