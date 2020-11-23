الحكومة: طلبات التصالح فى البناء وصلت إلى 2 مليون و395 ألف طلب حتى الآن

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس المحافظين، بمشاركة محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا.





وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى التأثيرات الواضحة للتغيرات المناخية التى بدأت تظهر فى صورة كميات أمطار غزيرة شهدتها بعض المحافظات بشكل غير معتاد بدرجة تفوق قدرة شبكات الصرف الصحى على استيعابها، ولاسيما فى ظل عدم توافر شبكات منفصلة للأمطار، وهو ما استوجب بذل جهود واسعة؛ للتغلب على هذا التحدى فى الفترة الحالية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "رغم هطول هذه الكميات الغزيرة من الأمطار خلال الأيام الماضية فى بعض المحافظات، إلا أن الأمر لم يستغرق سوى بضع ساعات؛ للانتهاء من سحب هذه الكميات، خصوصا مع تواجد المسئولين المعنيين فى الشوارع للمتابعة لحظة بلحظة، وكذلك مع توافر المعدات اللازمة للتعامل مع مياه الأمطار، ولكن ظهرت المشكلة بصورة كبيرة فى بعض المناطق المتدهورة عمرانيا".

وفى حديثه للمحافظين، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة المتابعة المستمرة، وتطهير "الشنايش"، والتأكد من توافر المعدات اللازمة بحيث تكون على أهبة الاستعداد للتعامل الفورى مع هطول الأمطار، وذلك فى ظل توقعات الأرصاد الجوية بحدوث موجة أخرى من الأمطار الشديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة فى المحافظات الساحلية.

وشدد الدكتور مدبولى على تفعيل دور غرف إدارة الأزمات بالمحافظات، والتواصل والتنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بكل محافظة، لمواجهة التغيرات الطارئة فى الطقس، وطالب رئيس الوزراء، فى الوقت نفسه، بوضع تصور لرفع كفاءة شبكات المرافق فى المناطق التى تقادمت فيها الشبكات.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق مع وزير الموارد المائية والرى، وهيئة الأرصاد الجوية؛ للوقوف على آخر المستجدات والتوقعات المتعلقة بالأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة؛ وذلك لسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تخفف من وطأة هذه الظروف الجوية، مع استمرار سريان السلطة التقديرية للمحافظين لاتخاذ أى قرار يتعلق بتعطيل الدراسة فى حال توقع سقوط أمطار غزيرة، أو سيول خلال الفترة المقبلة على المحافظات التى يمكن أن تشهد هذه الموجة.

وفيما يتعلق بمتابعة موقف انتشار فيروس كورونا، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة للوقوف على جاهزية المستشفيات على مستوى الجمهورية لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس، وكذا انتظام العمل بها بوجه عام، إلى جانب التأكد من توافر مختلف أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة، وتوافرها كذلك بالصيدليات الخاصة.

كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والحملات على مختلف الصيدليات، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام، مشددا على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدى لانتشار الفيروس، قائلا: "لا تتهاونوا فى تطبيق تلك الإجراءات"، مع مراعاة استمرار تفعيل الخطوط الساخنة فى كل محافظة؛ لتلقى أى طلبات علاج من المواطنين أو شكاوى المرضى أو المصابين بهذا الفيروس.

وحول ملف التصالح فى مخالفات البناء، أشار رئيس الوزراء إلى أن طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون وصلت إلى مليونين و395 ألف طلب حتى الآن، محذرا من أى بناء عشوائى مخالف مرة أخرى، سواء على الأراضى الزراعية أو غيرها، قائلا: "لن نسمح مرة أخرى بهذه الظاهرة العشوائية، وهذه مسئوليتكم كمحافظين لمنع أى بناء عشوائى على الفور".

بدورهم، أكد المحافظون توافر المستلزمات الطبية والأدوية المختلفة بالمستشفيات، مشيرين إلى قيامهم بالمتابعة الدورية للوقوف على توافرها بشكل دائم لتكون فى متناول المرضى والمصابين، كما أكدوا فى الوقت نفسه على تفعيل دور غرف العمليات، لمتابعة التغيرات الجوية الطارئة التى قد تتعرض لها قرى ومراكز المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل محافظة.