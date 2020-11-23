عاجل..الحكومة: لا إلغاء لامتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات والمعاهد

جدة - نرمين السيد - أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إلغاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسى الحالى واستبدالها بأبحاث، عارية تمامًا عن الصحة.





وأوضح المركز، فى بيان اليوم الاثنين، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يصدر أى قرارات فى هذا الشأن، مُشيرةً إلى استعداد جميع الجامعات والمعاهد لإجراء الامتحانات وفقاً لنظام التعليم الهجين سواء ورقياً أو إلكترونياً من خلال المنصة التعليمية، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى ظل أزمة كورونا. وفى السياق ذاته، فإن هناك لجان متابعة يومية للوقوف على الوضع الصحى للطلاب فى الجامعات على مستوى الجمهورية، وكذلك يتم التشديد على الجميع بضرورة الاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب، إلى جانب متابعة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية، وإمدادها بالمخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.

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