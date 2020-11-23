إنفوجراف - طرح وحدات إسكان بـ6 أكتوبر.. شروط الحجز وطرق السداد

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح شروط الحجز للوحدات السكنية وطرق السداد لها.

وتشمل الوحدات المطروحة 64 وحدة سكنية، منها 28 وحدة بالمرحلة الأولى، و36 وحدة بالمرحلة الثانية، بالمشروع القومى للإسكان بالمحافظة خلال الفترة من 25 نوفمبر2020 وحتى 10 ديسمبر 2020.

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