شعراوى يتلقى تقريرا عن سير العملية الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولى

وتلقى شعراوى تقريرا اليوم حول سير العملية الانتخابية فى جولة الإعادة لانتخابات لمجلس النواب 2020 لمحافظات المرحلة الأولى وهى "الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والاقصر وأسوان والوادى الجديد والإسكندرية ومطروح والبحيرة".
واطمأن شعراوى على فتح كل اللجان الانتخابية فى موعدها وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وعدم حدوث أى مشكلات أو معوقات.
وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى كل اللجان وتنفيذ أعمال الرش والتعقيم والتطهير للجان خلال يومى الانتخابات، مشددا على وقوف كل العاملين بالإدارة المحلية على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى جولة الإعادة والحياد التام خلال عملية التصويت.
وأكد أهمية التزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية خلال إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمداخل المقار الانتخابية ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة.
ودعا وزير التنمية المحلية، الناخبين الذين لهم حق الانتخاب فى بعض الدوائر فى انتخابات الإعادة بالمشاركة الإيجابية واختيار الأفضل لتمثيل الشعب وتحقيق طموحاته وتطلعاته ولتكون رسالة للعالم بمدى وعى الشعب وحرصه الدائم على ممارسة حقوقه السياسية.
وطالب شعراوى بالمرور الدورى لقيادات المحليات فى محافظات المرحلة الأولى بالمرور على جميع المقار الانتخابية لحل أى مشكلات تواجه المواطنين.
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