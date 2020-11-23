عاجل.. مصادر بالحكومة لـ دوت الخليج: لا صحة لفرض حظر كامل خلال قمة القرن

جدة - نرمين السيد - نفت مصادر بمجلس الوزراء، لـ دوت الخليج اليوم الإثنين، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول فرض حظر كامل على المقاهى والمطاعم والنوادى، وأى مكان يمكن أن يحدث به تجمعات، بسبب مباراة الأهلى والزمالك بنهائى دورى أبطال إفريقيا.





وخلال تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أكدت المصادر عدم صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنه لم يصدر أى قرارا بفرض حظر تجوال خلال المباراة التى تجمع قطبى الكرة المصرية. ودعت المصادر الجماهير المصرية إلى نبذ التعصب والتحلى بالروح الرياضية المطلوبة لتأييد أى من الفريقين.

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