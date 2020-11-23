نائب مستقبل وطن يعلن نقل 130 أسرة من متضرري الأمطار بمنشية ناصر إلى الأسمرات

قال النائب عماد سعد حمودة نائب رئيس مستقبل وطن خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الاعلامى وائل الابراشى، إن قيادات الحزب كانت متواجدة في منشية ناصر وتم توفير وحدات سكنية لحوالى 130 أسرة من متضررى الأمطار، كانوا يعيشون في الشارع وتم نقلهم إلى حى الأسمرات، مشيرا إلى أنه لن يتركهم حتى يتم تسكينهم جميعا فى تلك الوحدات السكنية، مؤكدا على أنه تم نقلهم أربع أتوبيسات إلى حى الاسمرات ومتبقى أتوبيس واحد سوف يتحرك إلى هناك، لنقلهم وتوفير مسكن آمن لهم.

من جانب آخر كانت وزارة الداخلية قد وجهت مساعدات إنسانية لعدد من المواطنين بالقاهرة والجيزة، إنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين ، ولاسيما فى المواقف الطارئة التى تتطلب تدخل أجهزة الأمنية، وفى ظل التداعيات الأخيرة التى شهدتها بعض المناطق جراء موجة الطقس السيىء.

وتلقت العديد من الأجهزة الأمنية بلاغات تفيد إرتفاع منسوب مياه الأمطار ببعض المناطق والقرى بمحافظتى القاهرة والجيزة (15 مايو " القاهرة" - العزبة الشرفية ، كفر الديسمى ، عرب السودان ، عرب أبوساعد " الجيزة" ) .. الأمر الذى أدى إلى وقوع تلفيات ببعض المرافق العامة وتأثر مساحات من الأراضى الزراعية والمنازل السكنية .