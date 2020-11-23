كونستاى أومارى الكونغولى رئيسا مؤقتا للكاف بعد إيقاف أحمد أحمد 5 سنوات

يستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لإعلان تنصيب الكونغولى كونستاي أوماري، النائب الأول للرئيس، رئيساً مؤقتاً للاتحاد حتى مارس 2020 بعدما أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قرارها بإيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لمدة خمس سنوات بعدما خرق مدونة الفيفا لقواعد السلوك.

والمعروف أن أحمد أحمد رئيس كاف تم إبعاده عن المهام الإدارية داخل المنظومة الكروية بالاتحاد الأفريقى بعد مغادرته المستشفى عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

يأتى ذلك وفقا للمادة 24 فى الفقرة الثامنة من النظام الأساسى، والتى تنص على أنه "إذا كان الرئيس غائبًا أو غير متاح مؤقتًا، فإن النائب الأول للرئيس ينوب عنه".

وفقا لبيان الاتحاد الدولى لكرة القدم فإن الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة التي وجدت أن أحمد انتهك مواد مختلفة من مدونة أخلاقيات الفيفا ، بما في ذلك واجب الولاء وتقديم وقبول الهدايا أو المزايا الأخرى وإساءة استخدام المنصب واختلاس الأموال.

جاء فى البيان أن حظر أحمد أحمد بعد تحقيق أجراه أحمد كرئيس للكاف بين عامي 2017 و2019 ويتعلق بتنظيم وتمويل العمرة إلى مدينة مكة وتورطه في تعاملات الكاف مع شركة معدات الرياضية وأنشطة أخرى.