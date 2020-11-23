من الأربعاء إلي الجمعة.. موجة طقس غير مستقر جديدة تضرب البلاد مصحوبة بأمطار رعدية ورياح

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، ستشهد البلاد موجة جديده من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تستمر حتى يوم الجمعة القادمة من نهاية الأسبوع الجاري.

وتشهد البلاد خلال هذة الفترة، سقوط أمطار ما بين الغزيرة الرعدية والمتوسطة، يصاحبها نشاط للرياح، وتأتي توزيعة خريطة الأمطار كالتالي:

يوم الأربعاء 25 نوفمبر

- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا: علي بعض مناطق السواحل الشمالية ( الاسكندرية - مطروح - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- أمطار متوسطة إلي غزيرة رعدية أحيانا علي مناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

- أمطار خفيفة إلي متوسطة علي شمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا).

يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح علي السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

يوم الخميس 25 نوفمبر

- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا علي بعض مناطق السواحل الشمالية ( الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- أمطار متوسطة إلي غزيرة رعدية أحيانا علي مناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح علي السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

يوم الجمعة 27 نوفمبر

- أمطار متوسطة إلى غزيرة علي بعض مناطق السواحل الشمالية ( الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- أمطار متوسطة علي بعض مناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

وعن القاهرة الكبرى، من المنتظر ان تشهد القاهرة الكبرى اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، أمطار متوسطة يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، القاهرة والوجه البحري تكون 20 للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 15 للصغرى والعظمى 19، جنوب سيناء 25 للعظمى والصغرى 17، شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 12، جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 15.