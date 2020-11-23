شاهد.. إقبال كثيف على جناج بنك saib بمعرض القاهرة للاتصالات

شهد جناح بنك saib فى اليوم الثانى بمعرض القاهرة للاتصالات إقبالا كثيفا من الزوار ولا سيما الشباب خاصة مع الخدمات المبتكرة التى يقدمها البنك والمسابقات التى تم تقديمها بالمعرض على مدار الساعة سواء المرتبطة بالرياضة أو المسابقات ذات الطبيعة التكنولوجية .

وقدم البنك فى جناحه العديد من الخدمات المختلفة ولا سيما الخاصة بالدفع الالكترونى .

ويأتى ذلك تزامنا مع توجه البنك فى الانطلاق فى خدمات الدفع الالكترونى.

وكان بنك سايب أعلن مؤخرا عن اطلاق أول محفظة إلكترونية مستقلة مرخصة رسميا" في مصر بالتعاون مع رصيدى وتتيح محفظة رصيدي للمستخدمين العديد من الخدمات المالية الإلكترونية، بدءًا من تحويل النقود ودفع الفواتير والشراء عبر الإنترنت بدون بطاقة وتلقي التحويلات الواردة من الخارج، وصولًا إلى الدفع المباشر أو عن بعد للتجار باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) .

وتقدم المحفظة للشركات حلولًا مصممة خصيصًا لصرف الأجور للموظفين، كما فعلت رصيدي خدمة خاصة بمؤسسات التمويل متناهي الصغر لصرف القروض وتحصيل الأقساط باستخدام المحفظة. هذا وحصلت المحفظة على اعتماد شبكة ميزة، ليستطيع مستخدميها تحويل الأموال واستقبالها من أي محفظة إلكترونية أخرى في أي وقت وبأي مكان. من جانبه، عقب عمرو نصير، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع المؤسسي ببنك saib، قائلًا: "نثمن شراكتنا مع شركة رصيدي، إذ توفر محفظتها الإلكترونية المستقلة حلولًا مالية رقمية شاملة للمجتمع المصري نحو مستقبل يخلو من التعاملات النقدية كخطوة نحو التحول للاقتصاد غير النقدي خاصةً في ظل انتشار فيروس كورونا واستبدال النقود الورقية بالمدفوعات الإلكترونية كبديل آمن للحفاظ على سلامة المواطنين. كما أنها تحقق الشمول المالي للمصريين غير القادرين للحصول على خدمات مالية رسمية وبالتالي تمكينهم من تحقيق الأمان المالي.