صور.. القباج: 60% نسبة استخدام أصحاب المعاشات لـATM خلال أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى حلقة نقاشية تحت عنوان "إطلاق العنان للاقتصاد الرقمى من خلال التغييرات التنظيمية" على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا المالية والشمول المالى "كايرو آى سى تى"، والذى يقام بمركز مصر للمعارض الدولية.





وأكدت القباج أن الاقتصاد غير الرسمى مشكلة كبيرة تواجه الدولة، إذ إن هذه المشكلة أدت إلى وجود العمالة غير المنتظمة، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد، خصوصا أنه يعد اقتصادًا موازيًا للاقتصاد الرسمى ويحدث به هدرًا كبيرًا.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الشمول المالى للأسر الأولى بالرعاية سيحدث نقلة كبيرة، خصوصا أن هذه الثقافة ليست متواجدة لديهم،لأنهم يعانون من مشكلات تتعلق بالثقافة المالية.

وأشارت نيفين القباج إلى أن الوزارة على علاقة وثيقة بوزارة الاتصالات والبنك المركزى لتنفيذ الشمول المالى للأولى بالرعاية، خصوصا أن هناك 16 مليون مواطن مرتبطون بالتأمينات، و10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، و6 ملايين مواطن يحصلون على دعم نقدى.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات لهم دور مهم فى الشمول الماليىترونى، إذ ارتفعت نسبة استخدام أصحاب المعاشات لماكينات الصراف الآلى من 28%؜ إلى 60%.



وأكدت القباج أن الوزارة تسعى لزيادة وعى الشباب بالثقافة المالية، لذلك وقعت برتوكولات تعاون مع 27 جامعة حكومية لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى بها يكون من بينها وحدة لبنك ناصر الاجتماعى لزيادة توعية الشباب بالثقافة المالية.