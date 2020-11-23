صور.. صناع الخير توزع مواد غذائية ودواجن وملابس بـ4 محافظات

جدة - نرمين السيد - قالت مؤسسة صناع الخير، اليوم الإثنين، إنها بدأت توزيع محتويات القافلة الإنسانية التى أطلقها صندوق تحيا مصر، الجمعة الماضى، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى وعدد كبير من المسؤولين، بواقع 200 طن مواد غذائية جافة موزعة فى 20 ألف كرتونة و60 طن دواجن و23 ألف قطعة ملابس، فى 4 محافظات، الفيوم والبحيرة والغربية والشرقية.





ووفق بيان رسمى، قال هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، إن توزيع المساعدات بدأ فى محافظة الشرقية من أقصى شمال الشرقية فى قرى الجمالية وسعود والأخوة وشرارة مركز الحسينية، وشمل قرى الخطارة وميت العز ومركز فاقوس وعزبة بشير والحمايدة وكفر النجار مركز أبو كبير والمحمودية وكفر المحمودية ومظهر والسلامون مركز هيها، لافتا إلى أنه تم توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية و8 آلاف دجاجة مجمدة على 4 آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة.

وأضاف عبدالفتاح، أن التوزيع فى محافظة الفيوم يشمل 8000 آلاف كرتونة غذائية، بالإضافة إلى 16000 ألف دواجن مجمدة و12 ألف قطعة ملابس فى 5 مراكز، يوسف الصديق وإبشواى وأطسا وسنورس وطامية، لافتا إلى أن التوزيع فى المراكز الخمسة شمل 23 قرية جبل النجار الشوشنة، وصالح كريم، والبجورى خير، والصفيح، وقرية موسى والخضر، والقرية الثانية، وعزبة الذهب، وبطن أهريت، والقرية الأولى، ودار السلام، وحنا حبيب ، والقرية الثامنة، وأباظة، وقوتة، وشكشوك، وإبشواى، وزيد، والوابور، والحجر، والسليين، عفيفى.

وأشار عبد الفتاح إلى أن التوزيع فى محافظة الغربية شمل مراكز قطور، وبسيون، وكفر الزيات، وطنطا، وزفتى ، والسنطة، حيث شمل التوزيع قرى العمة، وحلة مسير، وسملة، والشين، وأحصة أبار، وكفر الدوار، وكفر المحروق، وطنطا، وأاخناوى، وكفر سبطاس، وخرسيت، وعزبة المنسى، وحنون، وسنباط، وميت المخلص، وتطاى، وشبرابيل، وعزبة مبارك، لافتا إلى أنه تم توزيع عدد 4000 آلاف كرتونة غذائية بالإضافة إلى 8000 ىلاف فرخة مجمدة وذلك بالتعاون مع فريق صناع الخير بالمحافظة.

وأوضح أنه فى محافظة البحيرة تم توزيع 4000 آلاف كرتونة مواد غذائية و8000 آلاف دجاجة و11 ألف قطعة ملابس فى قرى التجلى وزاوية صقر والركب بمركز أبو المطامير وسنهور والأبعدية والشراقوة وشبره، ومركز دمهنور وعزبة متولى بك وبركة غطاس وبديرامس مركز أبو حمص، مشيرا إلى استمرار توزيع محتويات القافلة الإنسانية خلال الأيام المقبلة فى الأربع محافظات المذكورة.