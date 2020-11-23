لربط البحث العلمى بالصناعة.. أول حاضنة للتكنولوجيا الحيوية فى جامعة بنها

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، صدور قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بإنشاء أول حاضنة للتكنولوجيا الحيوية بمقر جامعة بنها بالعبور لدعم وتوفير خدمات الأعمال والاستشارات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمى والشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا الحيوية.





وأشار رئيس جامعة بنها فى بيان اليوم الإثنين إلى أن هذا القرار سيتيح لجامعة بنها الاستفادة من مخرجات البحث العلمى والأفكار الابتكارية لإنشاء شركات لنقل التكنولوجيا والابتكار بشكل منفرد أو الاشتراك مع الآخرين فى إنشاء الشركات.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن إنشاء حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية خطوة مهمة فى طريق ربط البحث العلمى بالصناعة واحتياجات المجتمع حيث تلعب الحاضنات التكنولوجية دورا كبيرا فى تحقيق اقتصاد المعرفة من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى ثروة يمكن الاستفادة منها.

وأضاف أن الحاضنات تعتبر أحد أهم أدوات التنمية المستدامة والتى تتمثل فى المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمى والابتكار وتحويل الأفكار الإبداعية والأبحاث التطبيقية إلى مشاريع إنتاجية وصناعية ناجحة.