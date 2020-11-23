الأوقاف: زيادة المبلغ المخصص لدعم معاشات نقابة القراء لـ400 ألف جنيه سنويا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف، فى تصريحات، اليوم الإثنين، إنه قرر خلال اجتماعه بمجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم المنتخب، إنشاء عدة لجان للتقييم والمتابعة، نظرًا لما لمسه من تساهل شديد فى منح إجازاتى القراءة أو الإقراء وصدورهما أحيانا من غير ذى صفة فى منح هذه الإجازات.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عدم الاعتداد بأى إجازة لأى حاصل عليها ولا يترتب عليها أى أثر ما لم تعتمد من لجنة اختبار مشتركة بين نقابة القراء ووزارة الأوقاف، كما تم الاتفاق على أن للنقابة أن تحيل إلى لجنة القيم بها كل من يثبت منحه إجازات فى الإقراء دون أن يكون مؤهلا لذلك.
وأضاف: "كما للنقابة أن تحيل إلى لجنة القيم وإلى الجهات المختصة كل من يثبت منحه إجازة لمن لا يستحق، باعتبار ذلك تدليسا لا يليق بحفظة كتاب الله ولا بخدمة حفظه".
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