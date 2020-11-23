توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الإعلام ومنظمة ”اليونيسف”

وقع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر جيريمي هوبكنس، اليوم الإثنين، مذكرة نهائية لبدء العمل الفعلي في المجالات التي شملها بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين.

وذكرت الوزارة أن هذه الشراكة تعد خطوة في غاية الأهمية كونها تفتح المجال لتبادل الخبرات والمعلومات، والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لكلٍ من الطرفين.

يشار إلى أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم، في يونيو الماضي، تهدف إلى تعزيز استخدام وسائل وأدوات الاتصال وتشجيع مشاركة وسائل الإعلام لتحقيق المزيد من تعزيز ودعم حقوق الأطفال في مصر، ومواصلة الجهود المبذولة لتمكين الأطفال وحمايتهم من العنف والاستغلال والإساءة بمساعدة مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل.