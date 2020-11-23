وزير الطيران المدني يبحث مع وزير النقل الفرنسي سبل إنعاش قطاع الطيران...

أكد محمد منار وزير الطيران المدني، أهمية التعاون والتنسيق الفعال بين الشركة الوطنية وشركة إيرباص الفرنسية، مشيداً بأواصر العلاقات الثنائية بين مصر و فرنسا في مجال صناعة النقل الجوي على مدار التاريخ.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، جان باتيست وزير النقل الفرنسي، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين البلدين، والجهود المستمرة بين مصر وفرنسا في ضوء التصدي لجائحة كورونا، وسبل إنعاش قطاع الطيران المدني والتعامل مع الأزمة، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وستيفان روماتيه سفير دولة فرنسا لدى مصر ولفيف من قيادات وزارة الطيران.
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