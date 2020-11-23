بعد توقفها بسبب كورونا.. مطار القاهرة يطلق خدمة حجز "أهلا" إلكترونيا

أطلقت شركة ميناء القاهرة الجوي، الاثنين، إمكانية حجز خدمة اهلا عبر تطبيق مطار القاهرة المتوفر علي جوجل بلاي وآبل ستور لتسهيل إجراءات السفر و الوصول ،حيث يمكن الآن للمسافرين حجز الخدمة والدفع إلكترونيا وتحديد عدد مستخدمي الخدمة أيضا و موعد استخدامها.

وبحسب بيان، يتيح التطبيق أيضًا للركاب معرفة مواعيد سفر ووصول الرحلات والإبلاغ عن الأمتعة المفقودة و التعرف علي الخدمات الموجودة في مطار القاهرة من بنوك أو مطاعم أو شركات سياحية أو حجز السيارات والفنادق، كما يقدم التطبيق المتوفر باللغتين العربية والإنجليزية معلومات مميزة للمصريين والأجانب عن نقاط الجذب السياحي والآثار المصرية.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات و الملاحة الجوية أن تلك الخطوة تأتي في إطار خطة التطوير المستمرة لمطار القاهرة و الخدمات المقدمة من خلاله للركاب وشركات السياحة وغيرهم من المهتمين بخدمات مطار القاهرة ، بالإضافة إلي زيادة رضا الركاب حيث يوفر التطبيق و لأول مرة استطلاعات رأي إلكترونية حول إجراءات الجوازات والسفر واستيفاء الامن و سهولة الوصول و إنهاء إجراءات السفر.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.