بنك التعمير والإسكان يفتتح فرعه الجديد بالدقي.. تفاصيل 

افتتح حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان "فرع محيي الدين أبو العز" بحي الدقي أحدث فروع البنك ضمن سلسة فروعه المنتشرة في كل محافظات مصر وبحضور لفيف من قيادات ورؤساء القطاعات بالبنك.

وأوضح غانم أن افتتاح فرع محيى الدين أبو العز يأتي في إطار الخطة المحددة بعناية لاختيار المواقع المتميزة والمستهدفة، للوصول الى العملاء أينما كانوا واستقطاب شرائح جديدة من العملاء في منظومة القطاع المصرفي تماشيا مع استراتيجية الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي لجعل التعاملات المصرفية جزء من روتين الفرد اليومي للتحول الى مجتمع لا نقدي.

ونوه غانم إلى أن الفرع تم تجهيزه وفقا لأرقي المستويات الهندسية والانشائية وبأحدث التقنيات المصرفية على غرار جميع فروع البنك لتقديم خدمات مصرفية تنافسية وباعلي درجات الجودة والكفاءة. حيث أكد غانم أنه على الرغم من الظروف التي مرت بها البلاد خلال هذا العام فقد واصل البنك تنفيذ استراتيجيته التوسعية حيث تم افتتاح 10 فروع على مدار هذا العام في عدة مناطق حيوية علي سبيل المثال لا الحصر الغردقة، الرحاب، منوف، الزقازيق، دمياط.. مستهدفا افتتاح 5 فروع أخرى بنهاية عام 2020.

وأشار الى أن هذا التوسع الجغرافي يأتي بالتوازي مع التوسع في تقديم الخدمات المصرفية وخاصة الخدمات الرقمية بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية و التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي على مستوى العالم مع الحرص على تقديم خدمات إلكترونية مختلفة لعملائنا، متمثلا في الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية وتفعيل آلية كود المدفوعات السريع QR Code بالإضافة الى انتشار شبكات ماكينات الصراف الآلي وغيرها من الخدمات المختلفة، التي يحرص البنك على تقديمها للعملاء، مشيرًا إلى أن البنك يساعد عبر خدماته المصرفية على نشر ثقافة الدفع اللا نقدي وأهميته الشديدة كونه الوسيلة الأكثر أمانا ودقة ومرونة.

من جهة أخرى شارك بنك التعمير والاسكان بجناح مميز بمعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقام حاليا بمركز مصر للمؤتمرات.



وقدم البنك فى جناحه العديد من الخدمات المختلفة ولا سيما الخاصة بالدفع الالكترونى. يأتى ذلك مواكبا لحدث هام أعلن عنه البنك منذ أيام قليلة وهو شراكته مع ماستر كارد العالمية.

وأكد حسن غانم رئيس بنك التعمير والإسكان أن البنك يسير بخطى ثابتة نحو الأمام ويضع نصب عينيه دائما الأخذ بكل سبل التقدم التكنولوجى لتحقيق المزيد من النجاحات.

وقال فى تصريحات صحفية إن البنك دائما ما يلحق بركب التكنولوجيا لتحقيق المزيد من الرضا لدى العملاء والبالغ عددهم 2 مليون عميل.

وأشار غانم إلى أن البنك بصدد زيادة حصته السوقية لافتا الى أهمية التوسع فى المدفوعات الالكترونية. يذكر أن بنك التعمير والإسكان قام بالتعاون مع مؤسسة ماستركارد العالمية الرائدة في مجال حلول الدفع الإلكتروني بتوقيع اتفاقية شراكة طويلة الأجل تهدف إلي تقديم الدعم الفني والمادي للتطوير والتوسع في أعمال البطاقات، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحفيز استخدام المدفوعات الإلكترونية وتعزيز مفهوم الشمول المالي.

ويأتي ذلك تفعيلا لأهداف بنك التعمير والإسكان الاستراتيجية التي تهدف إلي التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وقنوات الدفع الإلكتروني بمزايا تنافسية، تماشيا مع سياسة الدولة ومبادرات البنك المركزي للتحول إلى مجتمع لا نقدي لتشجيع الثقافة الرقمية.

وأكد غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان أن البنك يؤمن بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الالكترونية بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي وهذا الأمر يتضح في حرصنا على تقديم خدمات الكترونية مختلفة لعملائنا، متمثلا في الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية وتفعيل آلية كود المدفوعات السريع QR Code بالإضافة الى انتشار شبكات ماكينات الصراف الآلي وغيرها من الخدمات المختلفة، التي يحرص البنك على تقديمها للعملاء، مشيرًا إلى أن البنك يساعد عبر خدماته المصرفية علي نشر ثقافة الدفع اللا نقدي وأهميته الشديدة كونه الوسيلة الأكثر أمانا ودقة ومرونة.

وأكد غانم أن هذا التعاون والذي بموجبه ستصبح شركة ماستركارد شريكًا للبنك لإصدار البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر الصادرة عن البنك، والذي يعد استكمالا لخطة البنك لتعزيز التحول الرقمي والتوسع في الدفع الإلكتروني مما يشكل خطوة هامة ضمن جهود البنك الهادفة الى توفير حلول مصرفية متطورة للعملاء، والتي تعزز مستويات السهولة والأمان في تعاملاتهم المصرفية.

وأضاف وليد مطر مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع أن هذه الاتفاقية تتيح للبنك التوسع في اصدار البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر وخاصة البطاقات البلاتينية مع الاستفادة من مجموعة من المزايا الحصرية المتنوعة لمستخدمي بطاقات "بنك التعمير والإسكان ماستركارد" من بينها أسعار فائدة تنافسية، عروض وتقسيط يصل الي 36 شهرا بأقل فائدة بنكية. كما سيتم تفعيل برنامجي Cashback والنقاط التي يمكن استبدالها في مجموعة كبيرة من متاجر السلع والخدمات، بجانب أنه تم تطبيق "نظام الأمان الثلاثي الابعاد "3D Secure بالإضافة إلى خدمة "اللا تلامسية" Contactless اللتان يساعدان العملاء في الحصول على اقصي معدلات الأمان عند التسوق ببطاقاتهم الائتمانية، مؤكدًا أن البنك يسعى دائما الى تطوير المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياج مختلف الشرائح.