نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يبحث بعد قليل مع المحافظين إجراءات كورونا الاحترازية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل إجتماع مجلس المحافظين، لمتابعة الإجراءات الاحترازية فى المحافظات والتعامل مع الطقس السئ والأمطار.

كان رئيس الوزراء قد وجه المحافظين باستمرار التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، والجهات المعنية، فيما يتعلق بمواجهة السيول خلال الفترة المقبلة، والتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهتها، وتكثيف حملات التوعية فى مختلف وسائل الإعلام عبر خطة استباقية لذلك، إلى جانب إعلام وتحذير المواطنين المتواجدين فى الاماكن المعرضة لذلك، والمحتمل تضررهم.