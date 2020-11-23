وزير الرياضة يلتقي شباب جامعة حلوان ويدعوهم للتصدي للفساد والشائعات وكل القيم غير الفاضلة

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أحمد جودة - القاهرة - التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، شباب جامعة حلوان، في ندوة كبرى للحديث عن مبادرة «مصر أولًا.. لا للتعصب»، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك في إطار حرص الوزارة علي دعوة الشباب إلي الوحدة والابتعاد عن التعصب والكراهية.

حضر اللقاء، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير التنمية الرياضية، بالإضافة إلى قيادات الجامعة وشبابها، وشباب يدير شباب تنظيمًا للقاء.

دعا الدكتور أشرف صبحي الشباب إلى ضرورة التحلي بالأخلاق الرياضية ورفع اسم مصر عاليًا ورفع شعار مصر أولا، وتغليب الروح الرياضية والتصدي الفساد والشائعات وكل القيم غير الفاضلة وكل القيم التي تسبقها كلمة لا، مؤكدًا علي دعم القيادة السياسية وحرصها علي بناء دولة حديثة منذ 2014 واهتمام السيد الرئيس بالشباب والمرأة منذ توليه المسئولية ودعوته لهم بالتصدي للشائعات والقيم المغلوطة.

كما جدد "صبحي" دعوته إلي نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة فى خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية، وأهمية احترام مشاعر الاطراف المتنافسة من اللاعبين والجماهير والإدارين والعمل على تهدئة المشاعر والحفاظ على سلامة الجماهير.

ولفت "صبحي" إلي إدخال مبادرة مصر أولا.. لا للتعصب في كافة برامج وأنشطة الوزارة بمختلف الإدارات المركزية ولفترة طويلة من أجل الوصول لكافة الشباب بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، مشيرًا أن استمرارية المبادرة هو الدور المجتمعي الذي تقوم به الوزارة لخلق أجواء خالية من التعصب، مؤكدًا أنه لأول مرة يعزف سلام جمهوري لدولة واحدة في نهائيات كرة القدم.

فيما أشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إلي أن مبادرة مصر أولا.. لا للتعصب هي نتاج فكري بين الرياضة والإعلام من أجل الخروج برسائل للمجتمع المصري تنبذ التعصب بكافة أشكاله مستلهما حديثه من التاريخ المصري.

وعلى هامش اللقاء تفقد وزير الشباب والرياضة رفقه رئيس جامعة حلوان مجمع الفنون والثقافة بالجامعة، ويضم المجمع قاعات للمؤتمرات والندوات الثقافية وقاعات للأنشطة الثقافية والفنية وورش العمل ومبنى العروض المتحفية ويضم مجموعة من المتاحف المتخصصة ومتحف الفن المعاصر.

