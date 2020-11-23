نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد بمرتفع العروض الوسطي علي السطح وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء يسود طقس لطيف على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية فينا يكون معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد ومائل للبرودة علي جنوب سيناء فيما يكون شديد البرودة علي شمال الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الثلاثاء، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بأمطار خفيفة الي متوسطة 30% علي بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ-البحيرة-الدقهلية)، وأمطار متوسطة 30% علي بعض المناطق من "الإسكندرية- السلوم-رشيد-بلطيم" وأمطار متوسطة الي غزيرة علي بعض المناطق من (الضبعة-سيدي عبد الرحمن-مطروح)، كما تكون الرياح معتدلة علي كافة أنحاء البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية شرقية الي شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر وربع الي مترين الا ربع والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 22 لعظمى والصغرى 14، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 20.

