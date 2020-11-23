نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اللقاح ليس حل ".. أبرز تصريحات مستشار الرئيس بشأن مستجدات فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ، أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤن الصحية، عدد من الحقائق الهامة بشأن مستجدات فيروس كورونا ومنها سعر لقاح الفيروس وأنواع الجينات

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الحقائق حول مستجدات فيروس كورونا:

موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا:

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤن الصحية، أن موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا قريبًا، قائلًا: "هناك العديد من الشركات تتحدث بأنها في المراحل النهائية لإنتاج لقاح خاص بفيروس كورونا، وسيتم طرحه في السوق خلال عدة أسابيع أو شهور".

سعر لقاح فيروس كورونا:

وكشف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، عن سعر اللقاحات، حيث أنه سيكون عادل وفي متناول الجميع، ولن يكون مرتفعًا بسبب كثرة الابحاث والتجارب، معقبًا:" لا يوجد أي قلق حاليًا من سعر لقاح كورونا في المستقبل"

أدوية علاج كورونا:

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤن الصحية أن الأدوية الخاصة بالتعامل مع مرضى كورونا متوفرة في كل الامكان، موضحًا أن هناك احتياطي استراتيجي من هذه الأدوية، وهذا الكلام ليس للإعلام، ولكنه حقيقي.

اهتمام رئاسي:

ولفت مستشار الرئيس للشؤن الصحية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا يتابع هذه أزمة كورونا، لأن هذا الموضوع يتعلق بحياة ومستقبل البلد، ولا يقبل أي اهتمام أقل من القيادة السياسية.

أنواع جينية:

أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤن الصحية أن فيروس كورونا له 8 أنوع جينية، والأنواع المتواجدة في مصر هي المتواجدة في العالم، ولا يوجد أي اختلاف.

سبب زيادة الإصابات:

أشار محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤن الصحية الي أن إصابات كورونا الحالية كانت متوقعة جدًا، وهذا ناتج من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا خلال ال فترة الاخيرة التي من أهماها ارتداء الكمامة.

الإجراءات الاحترازية

قال مستشار الرئيس للشؤن الصحية إن أهم الاجراءات التي تخاذها خلال الفترة الأخيرة تتمثل في تقسيم العمل على فترتين فترة صباحة من السعة الـ8 صباحًا حتى الساعة 2 مساءً، والفترة المسائية من 2 مساءً حتى 8 مساءًا، لتقليل الازدحام، وزيادة التباعد الاجتماعي.

إجازة رسمية لهذه الفئات:

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤن الصحية أن الدولة باجازة مفتوحة لكل أصحاب الأمراض المزمنة والقلب والسرطان، وأي شخص يظهر عليه أعراض اشتباه يحصل أيضا على إجازة مفتوحة، لحين التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، ويتم إعداد حملات مشددة على المقاهي والكافيهات للتنفيذ الاجراءات الاحترازية من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي

اللقاح ليس حل:

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن وجود اللقاح ليس الحل السحرى لمواجهة كورونا ولكن الوقاية هى الأساس، قائلا:"اللقاح لوحدة مش كفاية".