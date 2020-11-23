نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق مطار القاهرة لتسهيل الإجراءات على المسافرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي اليوم الإثنين عن إطلاق إمكانية حجز خدمة "أهلا" المميزة وهي خدمة شاملة مدفوعة الأجر، وتشمل جميع الركاب على جميع خطوط الطيران وفي كل الصالات على مدار اليوم، وذلك عبر تطبيق مطار القاهرة لتسهيل إجراءات السفر والوصول، حيث يمكن الآن للمسافرين حجز الخدمة والدفع إلكترونيا وتحديد عدد مستخدمي الخدمة وموعد استخدامها

ويتيح التطبيق أيضًا للركاب معرفة مواعيد سفر ووصول الرحلات والإبلاغ عن الأمتعة المفقودة والتعرف علي الخدمات الموجودة في مطار القاهرة من بنوك أو مطاعم أو شركات سياحية أو حجز السيارات والفنادق، كما يقدم التطبيق المتوفر باللغتين العربية والإنجليزية معلومات مميزة للركاب عن نقاط الجذب السياحي والآثار المصرية.

وقال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن تلك الخطوة تأتي في إطار خطة التطوير المستمرة لمطار القاهرة والخدمات المقدمة من خلاله للركاب وشركات السياحة وغيرهم من المهتمين بخدمات مطار القاهرة، بالإضافة إلي زيادة رضا الركاب،حيث يوفر التطبيق ولأول مرة استطلاعات رأي إلكترونية حول إجراءات الجوازات والسفر واستيفاء الامن وسهولة الوصول وإنهاء إجراءات السفر.

يذكر أن خدمة "أهلا" المميزة يوفرها مطار القاهرة الدولى، لتسهيل وإنهاء إجراءات السفر والوصول للركاب الراغبين فى هذه الخدمة، من خلال فريق عمل مدرب وعلى درجة عالية من الكفاءة، وإجادة اللغات، لخدمة المصريين والأشقاء العرب ومختلف الجنسيات برسوم مالية.