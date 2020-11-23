نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الرياضة" تقيم معرضاً دائماً للمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية بمركز شباب الشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على إقامة معرض دائم للمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية لعرض وتسويق منتجات الشباب بأسعار مخفضة بمركز شباب الشيخ زايد بأكتوبر يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، وذلك ابتداء من يوم الخميس المقبل 26 نوفمبر الجارى.

يُقام المعرض من خلال الإدارة العامة للمشروعات بالوزارة، وبمشاركة نماذج من الشباب العاملين في تلك الحرف ومنها (المنتجات البدوية والنوبية، النحاس، الخوص، الجلود، اباجورات الملح، اعمال الصدف، التماثيل الفرعونية، البراويز، الفخار والخزف الملون والاخشاب).

يأتى ذلك فى إطار تعزيز دور وزارة الشباب والرياضة في تشجيع ودعم ورعاية الفنون التراثية والصناعات الحرفية، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية والتسويق لها من خلال تنفيذ معارض لمنتجات الشباب.

وعلى من يرغب من الشباب في المرحلة العمرية من 18 حتى 45 عامًا) المشاركة في عرض منتجاته خلال المعرض، التوجه لمقر وزارة الشباب والرياضة – شارع 26 يوليو – المهندسين – الدور السابع – الإدارة العامة للمشروعات – لتسجيل البيانات المطلوبة وذلك ابتداءً من غد الثلاثاء من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.