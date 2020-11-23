نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "توجيهات وتحذيرات".. أبرز قرارات رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفي مدبولي عدة توجيهات هامة للمحافظين خلال اجتماع مجلس المحافظين وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات وتوجيهات الدكتور مصطفي خلال اجتماع مجلس الوزراء:

رفع حالة الاستعداد لمواجهة الطقس السئ:

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة، وتطهير "الشنايش"، والتأكد من توافر المعدات اللازمة بحيث تكون على أهبة الاستعداد للتعامل الفوريّ مع هطول الأمطار، وذلك في ظل توقعات الأرصاد الجوية بحدوث موجة أخرى من الأمطار الشديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في المحافظات الساحلية.

تفعيل دور إدارة الأزمات بالمحافظات:

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على تفعيل دور غرف إدارة الأزمات بالمحافظات، والتواصل والتنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحيّ بكل محافظة؛ لمواجهة التغيرات الطارئة في الطقس.

رفع كفاءة شبكات المرافق

طالب رئيس الوزراء، بوضع تصور لرفع كفاءة شبكات المرافق في المناطق التي تقادمت فيها الشبكات، وذلك تحسبا لمواجهة التغيرات الطارئة في الطقس.

التعاون بين وزارة الموارد المائية وهيئة الأرصاد لاتخاذ القرارات اللازمة:

أشار رئيس الوزراء الي ضرورة أهمية استمرار التنسيق مع وزير الموارد المائية والري، وهيئة الأرصاد الجوية؛ للوقوف على آخر المستجدات والتوقعات المتعلقة بالأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة؛ وذلك لسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تخفف من وطأة هذه الظروف الجوية، مع استمرار سريان السلطة التقديرية للمحافظين لاتخاذ أي قرار يتعلق بتعطيل الدراسة في حال توقع سقوط أمطار غزيرة، أو سيول خلال الفترة المقبلة على المحافظات التي يمكن أن تشهد هذه الموجة.

استعداد المستشفيات لاستقبال حالات كورونا:

أوضح الدكتور مصطفي رئيس مجلس الوزراء أهمية للمتابعة المستمرة للوقوف على جاهزية المستشفيات على مستوى الجمهورية لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس.

توافر أدوية علاج كورونا:

ونوه رئيس الوزراء علي انتظام العمل علي ضرورة توافر مختلف أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة، وتوافرها كذلك بالصيدليات الخاصة.

تكثيف حملات علي الصيدليات:

وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والحملات على مختلف الصيدليات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام.

الالتزام بالإجراءات الوقائية:

فيما شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار الفيروس، قائلًا: "لا تتهاونوا في تطبيق تلك الإجراءات".

تحذير من البناء المخالف

حذر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء من أي بناء عشوائي مخالف مرة أخرى؛ سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها، قائلًا: " لن نسمح مرة أخرى بهذه الظاهرة العشوائية، وهذه مسئوليتكم كمحافظين لمنع أي بناء عشوائي على الفور".

تفعيل الخطوط الساخنة:

وشدد رئيس الوزراء علي ضرورة تفعيل الخطوط الساخنة في كل محافظة؛ لتلقي أي طلبات علاج من المواطنين أو شكاوى المرضى أو المصابين بهذا الفيروس.