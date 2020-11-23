صور.. وزير النقل يشهد فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكى 2020

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ورؤساء وقيادات السكة الحديد ومترو الأنفاق وعدد من الخبراء المتخصصين، اليوم الإثنين، ندوة تطوير السكة الحديد والمترو، فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكى Trans MEA 2020 فى مركز مصر للمنارة بطريق المشير.





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