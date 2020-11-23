استئناف التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب بعد ساعة راحة

جدة - نرمين السيد - استأنفت اللجان الفرعية بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، منذ قليل فى الرابعة عصرا، عملية التصويت، بعد توقفها مؤقتا لمدة ساعة للراحة المنصوص عليها فى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية.





ونص القرار، على أن تبدأ ساعة الراحة، المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة فى مكان ظاهر بالمركز الانتخابى ومقر اللجنة من الداخل والخارج. وأكد رؤساء اللجان الفرعية للحاضرين فى المراكز الانتخابية استتئناف التصويت بعد أن تأكد كل رئيس لجنة من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وإثبات الإجراءات فى المحضر المعد لذلك.

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