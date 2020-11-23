صور.. النقل توقع 6 اتفاقيات فى السكة الحديد ومترو الأنفاق والجر الكهربائى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان وزارة النقل اليوم الإثنين، شهد كامل الوزير وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى توقيع اتفاقيتى تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع القطار الكهربائى "السـلام - العاشــر مـن رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة" مع تحالف شركات أفيك الصينية، وذلك على هامش فاعليات اليوم الثانى الدورة الثالثة لمعرض تكنولوجيا النقل "2020Trans Mea".

ووقع عقد المرحلة الثانية الدكتور مهندس عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ويانج جينشان "شركة افيك الصينية"، كما وقع عقد المرحلة الثالثة من المشروع الدكتور مهندس عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن الجانب الصينى يانج جينشان "شركة افيك" لى ويدنج "شركة كريك".

وقال وزير النقل إنه يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتى تمتد من محطة عدلى منصور وحتى محطة العاصمة الإدارية 1 بطول 66.3 كم و11 محطة بقيمة 1.65 مليار دولار "ممولة من خلال قرض صينى بقيمة 1.2 مليار دولار والباقى من الخزانة العامة للدولة"، والمرحلة الثانية والتى تمتد من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2 بطول 3.9 كم وعدد 1 محطة "العاصمة الإدارية 2" بقيمة تقديرية 130 مليون دولار "ممولة من خلال قرض صينى بقيمة 60 مليون دولار والباقى من الخزانة العامة للدولة" وقد بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين "مدنى – تشطيبات" 65% ، أما بالنسبة للمرحلة الثالثة والتى تمتد من محطة العاصمة الإدارية 2 جنوبا حتى محطة المدينة الرياضية بطول 14.7 كم وشمالا من محطة العاشر من رمضان 1 حتى محطة العاشر من رمضان 2 بطول 5.3 كم وبقيمة تقديرية 400 مليون دولار "ممولة بالكامل من خلال قرض صينى" ويجرى حاليا تنفيذ الأعمال التمهيدية وجسات التربة حيث أنه من المخطط الإنتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بطول 90 كم وعدد 16 محطة وإفتتاحه فى احتفالات أكتوبر 2021.

وأضاف الوزير أن القطار الكهربائى يحقق خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق "عدلى منصور/جامعة القاهرة" فى محطة عدلى منصور والتى يجرى حاليا تنفيذ أعمال تطوير المنطقة حولها لتنفيذ مجمع نقل متكامل الخدمات على مساحة 15 فدان ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة "مترو الأنفاق- القطار الكهربائى - السكك الحديدية "السويس / القاهرة والسوبرجيت وأتوبيس المطار - موقف الأتوبيس الترددى عدلى منصور / السلام"، كما سيتبادل خدمة نقل الركاب مع مونوريل العاصمة الإدارية فى محطة العاصمة الإدارية 2، وأيضا سيتبادل الخدمة مع القطار الكهربائى السريع العلمين/ العين السخنة فى محطة العاصمة الادارية للقطار الكهربائى السريع.

وأشار إلى أنه بافتتاح مشروع القطار الكهربائى يكون قد تحقق ربط العاصمة الإدارية الجديدة حلم مصر قيادة وشعبا لتنفيذ أول مدينة عالمية على أرض مصرية، والذى تم تخطيطه وتنفيذه ليكون أكبر مركز سياسى واقتصادى رائد بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث سينقل الخط حوالى 500 ألف راكب يوميا عند بداية تشغيله.



وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أهمية مشروع القطاع الكهربائى الممول من البنك الصينى للاستيراد والتصدير بقيمة 1.2 مليار دولار، إذ يعتبر أحد المشروعات الهامة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والربط بين المحافظات فى مصر بما يشجع الاستثمار وفرص التشغيل، ويحقق أهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية.

وأضافت المشاط أن وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع وزارة النقل قامت بتعديل بعض بنود الاتفاقيات الدولية للسماح للقطاع الخاص المصرى بالدخول فى تنفيذ المشروعات والاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل المعرفة مع شركاء التنمية.

وأشادت وزيرة التعاون الدولى، بالعلاقات المصرية الصينية، إذ تسجل محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع الجانب الصينى نحو 1.8 مليار دولار فى العديد من القطاعات الحيوية من بينها النقل والبحث العلمى وعلوم الفضاء، مشيرة إلى انضمام مصر لمبادرة الحزام والطريق من إطلاقها عام 2017 والتى تتضمن مشروعات عديدة للربط البحرى والبرى على حد سواء.



وأوضحت أن الوزارة اتفقت على تمويلات تنموية بقيمة 7.3 مليار دولار فى العديد من القطاعات الحيوية منذ يناير 2020، من بينها 1.3 مليار دولار لقطاع النقل والمواصلات، من العديد من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، هم الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

كما شهد وزيرا النقل والتعاون الدولى والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير اليابان بالقاهرة توقيع عقد تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربى من المرحلة الأولى من الخط الرابع "حدائق الأشجار – عمرو بن العاص" فى المسافة من محطة المساحة وحتى محطة حدائق الاشجار بطول 13.7 كم مع تحالف شركات مصرية بقيادة شركة المقاولين العرب ويضم شركات "كونكورد – بتروجيت – أبناء حسن علام" "المجموعة التخصصية CP401 وكذلك عقد تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والورش إذ قام بالتوقيع الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق والمهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولين العرب والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجيت والمهندس حسن علام رئيس شركة أبناء حسن علام والمهندس أحمد العبد رئيس شركة كونكورد.



كما تم توقيع اتفاقية المجموعة التخصصية CP411 للمرحلة بالكامل مع تحالف شركات "ميتسوبيشى/أوراسكوم" المصرية اليابانية، وقد قام بتوقيع الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للانفاق ووالسيد جوشى هاتاجاوا "ميتسوبيشى" والمهندس أسامة بشاى "أوراسكوم".

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ خطوط شبكة مترو الأنفاق وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا بما يساهم فى تعظيم منظومة النقل الجماعى فى مصر مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لتنفيذ الخط الرابع الذى يمتد بطول 42 كم ويشتمل على عدد 38 محطة والذى سيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى تمتد من "محطة حدائق الأشجار – محطة عمرو بن العاص" بطول 19 كم وتشتمل على 17 محطة والثانية تمتد من "محطة عمرو بن العاص – محطة القاهرة الجديدة" بطول 23 كم وتشتمل على 21 محطة.

وأضاف أن إجمالى قيمة العقد الموقع لتنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربى من المرحلة الأولى من الخط الرابع المجموعة التخصصية CP401 ما يعادل حوالى 26 مليار جنيه مصرى "يتم تمويل الشق الأجنبى منها من قرض يابانى والشق المصرى من الخزانة العامة للدولة"، وتبلغ قيمة العقد الموقع لتنفيذ عقد الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال السكة والورشة المجموعة التخصصية CP411 للمرحلة بالكامل ما يعادل حوالى 15.3 مليار جنيه مصرى "يتم تمويل الشق الأجنبى منها من قرض يابانى والشق المصرى من الخزانة العامة للدولة".



وأشار إلى أنه يجرى حاليا التفاوض مع الشركات المصرية لتنفيذ الأعمال المدنية للجزء الشرقى من المرحلة المجموعة التخصصية CP402 والذى يمتد فى المسافة من محطة المساحة وحتى محطة عمرو بن العاص بطول 5.1 كم، كما تجرى حاليا أعمال دراسة العرض الفنى المقدم من شركة ميتسوبيشى اليابانية لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة المجموعة التخصصية CP412 للمرحلة الأولى بالكامل.

جدير بالذكر أنه يجرى حاليا الإنتهاء من تنفيذ أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار المرحلة الأولى من الخط الرابع والتى تمتد من غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورا بمحطة المتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم ليتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثانى للمترو فى محطة الجيزة ثم يمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح ليتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول للمترو ثم يمتد حتى محطة عمرو بن العاص بالفسطاط وبذلك يكون قد تحقق الربط بين محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، وتبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالى 70 مليار جنيه مصرى يتم تمويل جزء من الشق الأجنبى بقيمة 1.2 مليار دولار قرض من الحكومة اليابانية وقد أبدت الجايكا استعدادها لتمويل باقى قيمة الشق الأجنبى وسيتم تمويل 50800 مليون جنيه من الخزانة العامة الدولة.

ويعتبر الخط الرابع هو أساس ربط مدينتى السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو أنفاق كما أنه يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية فى مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الازهر والقاهرة الجديدة ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالى 2 مليون راكب يوميا كما سيتكامل خدمة النقل مع مونوريل السادس من أكتوبر.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الجانب اليابانى يوفر الشريحة الاولى من التمويل التنموى بقيمة 400 مليون دولار لمشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة "المرحلة الأولى" من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولى، بما يدعم الجهود الوطنية للتنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية لقطاع النقل.



وأشادت وزيرة التعاون الدولى، ببرامج التعاون الإنمائى مع الجانب اليابانى إذ تصل المحفظة الجارية للتعاون نحو 2.5 مليار دولار فى مجالات حيوية من بينها النقل والتعليم والآثار، موضحة أن وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع وزارة النقل عدلت الاتفاقيات الدولية بما يسمح للقطاع الخاص المصرى بالدخول فى تنفيذ المشروعات والاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل المعرفة مع شركاء التنمية.

وأوضحت أن الوزارة اتفقت على تمويلات تنموية بقيمة 7.3 مليار دولار فى العديد من القطاعات الحيوية منذ يناير 2020، من بينها 1.3 مليار دولار لقطاع النقل والمواصلات، من العديد من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، هم الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

ثم شهد كامل الوزير وزير النقل اليوم توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية لإعداد دراسات الجدوى لإنشاء مشروع القطار الكهربائى لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبو قير بالإسكندرية بين الهيئة القومية للأنفاق والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وتحالف شركات "الديدى جروب –جاما للإنشاءات"، وذلك على هامش فاعليات معرض تكنولوجيا النقل "2020Trans Mea".

ووقع العقد من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور مهندس عصام عبد القادر والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة واللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة والمهندس عبد الفتاح الديدى ممثل تحالف شركات الديدى جروب – جاما للإنشاءات".

وقال وزير النقل إن المشروع سيساهم فى تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بالطريق الساحلى الدولى مما سيكون له مردودا إيجابيا على النشاط الاقتصادى والتجارى بالمدن والمناطق الصناعية والموانئ التى يربط بينها إذ يساعد فى حركة الصادرات والواردات وكذلك فى طرح المنتجات بالسوق المحلى ، كما سيساهم فى زيادة النشاط الاقتصادى والتجارى وزيادة حركة التداول لنقل حاويات البضائع بهذه الموانئ، وكذلك الموانئ الأخرى من خلال ربط الخط بشبكة السكك الحديدية الحالية.

وأكد الوزير أن مسار القطار الكهربائى يمتد ليربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبو قير بالإسكندرية بطول حوالى 250 كم مارا بمدن بورسعيد ودمياط ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة وبلطيم وإدكو وأبو قير وماراً بالموانئ المطلة على الساحل "ميناء غرب بورسعيد – ميناء دمياط البحرى – ميناء أبو قير" وربطه بالميناء الجاف المقرر إنشاؤه بمدينة دمياط ، وربطه مع شبكة السكك الحديدية القائمة.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ المشروع على مراحل على أن يبدأ التنفيذ للربط بين مدينة دمياط ومدينة المنصورة الجديدة كما سيتم تنفيذ ممرات للربط بين المحطات والموانئ الموجودة على مسار المشروع لتسهيل نقل البضائع من وإلى الموانئ، كذلك سيتم تنفيذ كبارى سيارات عند تقاطع مسار القطار الكهربائى مع مداخل المدن لتسهيل حركة المرور من وإلى المدن ومن المخطط أن يصل عدد الركاب المنقول إلى 50000 راكب/ساعة/اتجاه حيث سيساهم فى زيادة حركة التداول لنقل حاويات البضائع بالموانئ التى يربط بينها ، كما أنه من المتوقع أن تصل السرعة القصوى للقطار إلى 120 كم /ساعة وزمن التقاطر يصل إلى 15 دقيقة فى أوقات الذروة.

كما شهد وزير النقل توقيع " اتفاقية إطار عمل لإنشاء مركز تدريب مهنى مصرى صينى مشترك لتكنولوجيا السكك الحديدية " بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر "المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية" ومعهد ناجينغ لتكنولوجيا السكك الحديدية "NIRT" وشركة افيك الصينية فى مجال التدريب ونقل المعرفة وتبادل الخبرات فى مجال السكك الحديدية، وقام بتوقيع العقد من الجانب المصرى المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومن الجانب الصينى يانج جينشان ممثل شركة أفيك.

وقال وزير النقل إن الإتفاقية تهدف إلى انشاء مركز للتدريب على تكنولوجيا السكك الحديدية بالمعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية وذلك لتعليم وتدريب حوالى 50 طالبا بقسم الإشارات بالمعهد فى المرحلة الاولى للمشروع والتى تتعلق بالاشارات بالسكك الحديدية وتكنولوجيا صيانتها، ومن المقرر إدراج تكنولوجيا الوحدات بالمرحلة الثانية وذلك لمواكبة التطور العالمى فى قطاعات السكك الحديدية.

وأوضح الوزير ان التعاون بين المعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان الذى يعد الاول من نوعة بالشرق الأوسط وإفريقيا الذى يتخصص فى المجالات المتعلقة بالسكك الحديدية بهدف تطوير العامل البشرى داخل الهيئة لمواكبة التطورات فى الناحية التكنولوجية وشركة افيك انترناشيونال إحدى الشركات الرائدة عالميا فى مجال السكك الحديدية والعاملة داخل مصر والتى تقوم بتنفيذ مشروع القطار الكهربائى "السلام / العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية".

ويعد معهد ناجينج أحد أهم المعاهد التعليمية المتخصصة فى مجال السكك الحديدية بجمهورية الصين الشعبية سيكون له تأثيرا إيجابيا كبيرا فى تأهيل وتدريب العنصر البشرى فى مجال السكك الحديدية بما يساهم فى استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وبما يساهم فى خلق أجيال من الفنيين المتخصصين وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا العالمية.