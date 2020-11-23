مدبولى يعقد اجتماعا لمتابعة جهود التعامل مع الأمطار الغزيرة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ووفق بيان رسمى، ترأس مدبولى اجتماعا لمجلس المحافظين، بمشاركة محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى التأثيرات الواضحة للتغيرات المناخية التى بدأت تظهر فى صورة كميات أمطار غزيرة شهدتها بعض المحافظات بشكل غير معتاد بدرجة تفوق قدرة شبكات الصرف الصحى على استيعابها، ولاسيما فى ظل عدم توافر شبكات منفصلة للأمطار، ما استوجب بذل جهود واسعة، للتغلب على هذا التحدى فى الفترة الحالية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "رغم هطول هذه الكميات الغزيرة من الأمطار خلال الأيام الماضية فى بعض المحافظات، إلا أن الأمر لم يستغرق سوى بضع ساعات، للانتهاء من سحب هذه الكميات، خاصة مع تواجد المسئولين المعنيين فى الشوارع للمتابعة لحظة بلحظة، وكذلك مع توافر المعدات اللازمة للتعامل مع مياه الأمطار، ولكن ظهرت المشكلة بصورة كبيرة فى بعض المناطق المتدهورة عمرانياً".
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