وزير الأوقاف يهدى رئيس جامعة بنى سويف سلسلة كتاب رؤية للفكر المستنير

جدة - نرمين السيد - وأعرب الدكتور منصور لدى استقباله الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والشيخ مصطفى كمال رئيس قسم الإرشاد الدينى بأوقاف بنى سويف عن شكره وتقديره لوزير الأوقاف، وسعادته بهذا الإهداء الذى يأتى فى إطار التعاون المشترك بين الجامعة ومختلف المؤسسات الدينية لإتاحة المرجعية الصحيحة للطلاب، ولمساعدتهم على معرفة كل ما يتعلق بأمور دينهم والتسامح بين مختلف الأديان انسجاما مع رسالة الإسلام العالمية التى هى رحمة للعالمين.

وتضم السلسة عشرين مؤلفا تتضمن عددا من الموضوعات أبرزها التسامح بين الأديان وقواعد الفقه، والكمال والجمال فى القرآن الكريم والمواطنة.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على قيام مديرية الأوقاف بإهداء نسخ من سلسلة "رؤية" إلى مكتبات كليات الجامعة، وذلك لتحصين الطلاب من الانحراف الفكرى، بالإضافة إلى تنظيم ندوات دينية أون لاين بين الجامعة ووزارة الأوقاف لتناول كتب السلسة وتنزيل أسطوانات مدمجة "C.D" على موقع الجامعة للقراءة والتثقيف الدينى.

ووجه وفد وزارة الأوقاف الشكر لرئيس الجامعة لحرصه الشديد على التعاون المثمر بين الجانبين، لافتين إلى أن ذلك سيؤدى بدوره إلى تبادل الندوات والمحاضرات لعرض المواد العلمية الدينية من خلال مجموعة من الباحثين المتخصصين بوزارة الأوقاف لتحقيق التوأمة بين الدين ومتطلبات الحضارة الإنسانية والاحتياجات البشرية.