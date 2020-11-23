مستفيد من مبادرة التصالح يشكر أبو العينين: ساهم في تعليم بناتي وجددلي بيتي .. وعمره ما اتأخر علينا

قال أحمد عمر أحد المستفيدين من مبادرة النائب محمد أبو العينين، لسداد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء عن 5 آلاف أسرة بمحافظة الجيزة، إنه يحمل ذكريات طيبة مع النائب محمد أبو العينين الذي ساعده هو وأسرته عدة مرات خاصة وأنه من أبناء دائرة الجيزة.
وعبر أحمد عمر ، عن سعادته بالاستقبال والاستجابة التي تمت من قبل مكتب النائب محمد أبو العينين، والذي خفف عن كاهله أعباء مالية كبيرة.
وأوضح أن منزله كان يحتاج لترميم بسبب الأضرار التي لحقت نتيجة الأمطار في الشتاء ، وقام بتقديم بطلب للمؤسسة لترميم المنزل وبالفعل تم تجديد منزله وتركيب السيراميك والسقف الجديد.
وقال أحمد عمر أحد المستفيدين من مبادرة النائب محمد أبو العينين :" ساعد بناتي وهما صغيرين ودلوقتي اتعلموا وخلصوا الجامعة بمساعدة النائب ابو العينين وعمره ما اتأخر علينا ".
وأضاف :" النائب ابو العينين متكفل بشؤون الجيزة كلها ويصرف إعانات لجميع المساجد و الأيتام والأرامل وحتى المستشفيات يقوم بالمساعدة في شراء الأجهزة الطبية ".
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