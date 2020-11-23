أسبوع حافل احتفالًا بالذكرى الـ 25 للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية

بدأ المركز الثقافي الكوري أمس الأحد في بث سلسلة من مقاطع الفيديو التي ترصد العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، احتفالًا بالذكرى الـ 25 للعلاقات الدبلوماسية بين البليدين، ومن بينها فيديو " كوريا كما يراها المصريون" للتعريف بأسلوب الحياة في كوريا الجنوبية ونصائح لمن يريد زيارة كوريا أو الإقامة بها.
وشارك في الفيديو د. صلاح الجبيلي الأستاذ بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة هانكوك للغات الأجنبية في كوريا والذي يقوم بتدريس اللغة العربية للطلاب الكوريين منذ 7 سنوات بالإضافة إلى د. سارة ماجد أول مصرية تحصل على الدكتوراة في اللغة الكورية و مجموعة من الطلاب المصريين الذين يدرسون في كوريا الجنوبية.
كما قدم المركز فيديو جديد لفرقة VANDI الكورية والتي تقدم عرضًا خاصًا للأغنية الكورية المشهورة أريرانج بالإضافة إلى أغنية "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم.
وأوضح مدير المركز الثقافي الكوري يانج سانجن أنه تم إلغاء معظم الفاعليات الجماهيرية التي تم إعدادها في بداية هذا العام لإحياء ذكرى العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر، بسبب تفشي فيروس كورونا. وأشار إلى أنه سيتم الاحتفال افتراضيًا بهذه المناسبة المهمة في مسيرة العلاقات بين البلدين وفي نفس الوقت الاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية كوريا.
وعلي الرغم من بعد مصر الجغرافي عن كوريا الجنوبية تظل دائما في ذاكرة الكوريين طيلة العمر، حيث انطلق منها إعلان القاهرة الذي منح الاسقلال لكوريا في 27 نوفمبر 1943، وأُذيع على مسامع العالم عبر الراديو في 1 ديسمبر 1943.
وارتبطت مصر وكوريا الجنوبية بعلاقات قويه ووثيقه منذ القدم، اذ جمعت البلدين علاقات متميزه في كافه المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، التي ساعدت علي انتقال الافراد والمبادلات الاقتصادية والحضاريه بين البلدين، وتمتد العلاقات المصريه الكوريه الي عام 1948 حين اعترفت مصر رسميا باستقلال جمهوريه كوريا الجنوبية.
وترتكز العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي والتعليمي حيث حققت التجربة الكورية نجاحا كبيرا في مجال الصناعة بفضل نهضة تعليمية مميزة شهد لها العالم لانها العامل الاول والاخير لتحقيق الاقتصاد الكوري الجنوبي، حيث وصل للمرتبة رقم 13 بين الاقتصاديات القوية في العالم ومصر بدورها تحاول الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال التعليم واستيراد احتياجاتها من المركبات والاجهزة الكهربائية والتكنولوجية التي حققت منافسة قوية مع نظيرتها المتقدمة الاخري مثل اليابان والمانيا والولايات المتحدة.
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