سفير اليابان يشهد حفل تسليم أجهزة طبية لمواجهة كورونا بجامعة عين شمس

شهد السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، صباح اليوم الاثنين حفل تسليم أجهزة طبية لمواجهة جائحة كورونا، تتضمن منظار للقصبات الهوائية وأجهزة موجات فوق الصوتية، بجامعة عين شمس.

حضر الحفل أيضًا اللواء محمد أمين ناصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق وأمين عام الشراكة المصرية – اليابانية للتعليم.

وقام السفير نوكي بإلقاء كلمة خلال الحفل عبر فيها عن أمله في أن تساعد هذه الأجهزة، المصنوعة كليًا في اليابان، في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز التنفسي بما في ذلك فيروس كورونا المستجد، وأن تساهم في تدريب الخبراء الطبيين الأفارقة لتحسين تقنيات التشخيص للأمراض المدارية المهملة.



وخلال كلمته، عبر الأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وباقي الحضور الكرام من المصريين، عن امتنانهم لالتزام اليابان بدعم مصر في مواجهتها لجائحة الكورونا والتعاون في تدريب الخبراء الطبيين الأفارقة بجامعة عين شمس. كما صرح الجانب المصري أنه سيتم الاستغلال الأمثل لهذه الأجهزة للتعامل مع فيروس كورونا وتعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية.

كما صرح السفير نوكي خلال كلمته عن أن الوباء الحالي هو أزمة "أمن بشري"، ويمثل تهديدًا لحياة البشر وسبل عيشهم وكرامتهم، معربًا عن إيمانه بأننا لا يجب أن نترك أحدًاخلف الركب.



ومن هذا المنطلق، تقدم اليابان دعمها لمصر لمواجهة جائحة الكورونا. فعلى سبيل المثال، قامت اليابان مؤخرًا بتقديم منحة مساعدات بقيمة 9,5 مليون دولار أمريكي لشراء معدات طبية، مثل أجهزة الأشعة المقطعية وأجهزة الأشعة السينية وأجهزة رسمكهربائيةالقلب. كما تقوم اليابان أيضًا بالمشاركة بمبلغ 1,6 مليون دولار أمريكي من خلال اليونيسيف، لحماية الفئات الضعيفة من خلال الوقاية من العدوى ودعم التعليم، وقامت أيضًا بالمساهمة بمبلع 2,7 مليون دولار أمريكي من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وكذلك تعزيز حقوق الإنسان.

كما قام السفير نوكي، قبل بداية الحفل، بزيارة قسم اللغة اليابانية بجامعة عين شمس، الذي ساهم بشكل كبير في مجال تعليم اللغة اليابانية والتبادل الأكاديمي مع الجامعات اليابانية. حيث أنه قد تلقى حتى الآن حوالي 50 طالب من جامعة عين شمس منح دراسية من الحكومة اليابانية للدراسة باليابان.