التضامن تدعم المواطن حامل ابنه بكرسى متحرك ومساعدة مالية لـ 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - وجهت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم الدعم اللازم، بشأن الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتى تم تداولها على نطاق واسع فى عدد من مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام، بخصوص مواطن يحمل ابنه من ذوى الاحتياجات على كتفه للتنقل به بين المستشفيات، نظرًا لظروفه المرضية.





وأوضحت الوزارة، أنه تقرر اعتماد مساعدة مالية بقيمة 300 جنيه، لمدة 6 أشهر من مؤسسة التكافل الاجتماعى، تصرف فور تقديم المواطن المستندات اللازمة، كما تم استقبال المواطن بإدارة البدرشين الاجتماعية للعرض الفورى على أحد الاستشاريين لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى بالبدرشين، من فاعلى الخير، وتحمل الاستشارى كافة نفقات الفحوصات الطبية والعلاج ومتابعة الحالة بالمجان فى الوقت الحالى. وتم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظومة الشكاوى الحكومية بشأن متابعة الحالة الصحية للشاب بإحدى المستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة، فضلا عن توفير كرسى متحرك له، علما بأنه يحصل على معاش تكافل وكرامة. وتداول رواد مواقع التواصل، مؤخرًا، صورة لـ مواطن مسن يقيم بقرية ميت رهينة، بمركز البدرشين، يحمل ابنه من ذوى الاحتياجات الخاصة على كتفيه ويتنقل به بين المستشفيات، نظرا لحاجة الابن للعرض باستمرار على استشارى المخ والأعصاب.

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