صور.. وفد الجامعة العربية يتفقد سير الانتخابات بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ترأس الوفد السفير أحمد خطابى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع المراقبة ورئيس بعثة جامعة الدول العربية، وضم الوفد المستشار أحمد أمين، المنسق العام للبعثة والمشرف على أمانة شؤون الانتخابات، وراضية بن حسين، وإسلام صالح، مُتابِعى الانتخابات فى الإسكندرية.

واستفسر خطابى، من القضاة والقائمين على الانتخابات عن مدى سير العملية الانتخابية وعدم وجود أى معوقات أو متطلبات.

وأشاد رئيس بعثة جامعة الدول العربية والوفد المرافق له، بالإجراءات المتخذة بلجان الانتخابات بالإسكندرية فى ظل جائحة كورونا.

وأوضح خطابى، أن الجامعة العربية تابعت الانتخابات فى 12 دولة عربية، كان لمصر النصيب الأكبر منها بـ8 مرات، قائلا: "هذا العام هى المرة الثانية بعد انتخابات مجلس الشيوخ".

وأبدى السفير أحمد خطابى، تقديره للجهود التى تبذلها المحافظة وغرفة العمليات التابعة لها، لإتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر على مستوى الإسكندرية.

ورحب محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بوفد متابعى الانتخابات التابع لجامعة الدول العربية، مؤكدا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من المرشحين.

وأشار إلى حرص المحافظة على تحقيق الهدف من المتابعة المحايدة للانتخابات من قبل المنظمات الأجنبية والدولية، عن طريق رصد مجريات العملية الانتخابية من خلال 3 غرفة عمليات.

وأكد المحافظ، أن جميع الجهات التنفيذية تبذل أقصى الجهود لتوفير جميع سبل الراحة للمواطنين، خصوصًا كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية اقتراع الناخبين.