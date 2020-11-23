صور.. اليابان تدعم مصر بأجهزة طبية لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - حضر السفير نوكى ماساكى، سفير اليابان بمصر، اليوم الإثنين، حفل تسليم أجهزة طبية لمواجهة جائحة كورونا، تتضمن منظارا للقصبات الهوائية، وأجهزة موجات فوق صوتية، والذى يأتى تزامنًا مع حفل افتتاح وحدة العناية المركزة للجهاز التنفسى بجامعة عين شمس.





كما حضر الحفل، اللواء محمد أمين ناصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والأستاذ الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى الأسبق، وأمين عام الشراكة المصرية – اليابانية للتعليم.

وألقى السفير نوكى، كلمة خلال الحفل عبر فيها عن أمله فى أن تساعد هذه الأجهزة، المصنوعة كليًا فى اليابان، فى تشخيص وعلاج أمراض الجهاز التنفسى بما فى ذلك فيروس كورونا المستجد، وأن تساهم فى تدريب الخبراء الطبيين الأفارقة لتحسين تقنيات التشخيص للأمراض المدارية المهملة.

وصرح السفير نوكى خلال كلمته أن الوباء الحالى أزمة "أمن بشرى"، ويمثل تهديدًا لحياة البشر وسبل عيشهم وكرامتهم، معربًا عن إيمانه بأننا لا يجب أن نترك أحدًا خلف الركب.

وأكد أنه من هذا المنطلق، تقدم اليابان دعمها لمصر لمواجهة جائحة الكورونا، مشيرًا إلى أن اليابان قدمت مؤخرًا منحة مساعدات بقيمة 9.5 مليون دولار أمريكى لشراء معدات طبية، مثل أجهزة الأشعة المقطعية وأجهزة الأشعة السينية، وأجهزة رسم كهربائية القلب.

وتشارك اليابان بمبلغ 1.6 مليون دولار أمريكى من خلال اليونيسيف، لحماية الفئات الضعيفة من خلال الوقاية من العدوى ودعم التعليم، كما ساهمت بمبلغ 2.7 مليون دولار أمريكى من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وكذلك تعزيز حقوق الإنسان، حسب كلام السفير.

وحرص السفير نوكى، قبل بداية الحفل، على زيارة قسم اللغة اليابانية بجامعة عين شمس، الذى ساهم بشكل كبير فى مجال تعليم اللغة اليابانية والتبادل الأكاديمى مع الجامعات اليابانية.

وخلال كلمته، عبر الأستاذ الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، وباقى الحضور الكرام، عن امتنانهم لالتزام اليابان بدعم مصر فى مواجهتها لجائحة الكورونا والتعاون فى تدريب الخبراء الطبيين الأفارقة بجامعة عين شمس.

كما صرح الجانب المصرى أنه سيتم الاستغلال الأمثل لهذه الأجهزة للتعامل مع فيروس كورونا وتعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية.